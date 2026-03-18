Se complica la causa de la cantante santiagueña que usó datos de 6 gobernadores para importar ropa

El Juzgado Federal N°2 de Tucumán, dirigido por Agustín Chit, amplió en las últimas horas el procesamiento contra Valentina Olguín, la cantante oriunda de Santiago del Estero acusada de usar los datos fiscales de seis gobernadores para importar ropa del exterior, lo que complica su situación judicial.

En mayo del año pasado, la joven de 27 años ya había sido procesada, pero sólo por el uso del CUIT del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Ahora, según publicó el medio local La Gaceta, la investigación comprobó que las operaciones que hizo la cantante incluyen los datos de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; La Pampa, Sergio Ziliotto; San Juan, Marcelo Orrego; y San Luis, Claudio Poggi. Todos ellos la habían denunciado.

Los envíos que hizo Valentina Olguín utilizando los CUIT de seis gobernadores Fuente: El Liberal

En ese contexto, la Justicia resolvió ampliar su procesamiento sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación, que alcanza a 15 años, e incrementó el embargo de $5 millones a $15 millones.

A Olguín se la acusa de haber utilizado los CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los seis mandatarios para hacer frente al límite personal de cinco envíos anuales de hasta US$3000 dispuesto por la Aduana.

Los envíos que hizo Valentina Olguín El Liberal

La causa se originó a fines del 2024 tras una denuncia del gobernador de Tucumán, quien recibió un mail por una compra que no había hecho.

Al poco tiempo, se sumaron las denuncias de los otros cinco mandatarios provinciales.

Según se reconstruye en la investigación, Olguín superó el tope de US$3000 que la Aduana impone como límite para envíos courier de forma personal. Al exceder ese margen, utilizó los datos fiscales de los gobernadores para recibir en su domicilio indumentaria de una marca estadounidense.

Tras la presentación en la fiscalía en diciembre de 2024, la Justicia dispuso un allanamiento en el domicilio porteño de la joven, barrio de Núñez, donde se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y papeles que tenían escritos varios CUIT.

Valentina Olguín, la cantante de Santiago del Estero denunciada por usar el CUIT de seis gobernadores para importar ropa

En su primera declaración, Olguín admitió que había superado su límite de compras y argumentó que los datos que usó estaban disponibles online. La Justicia consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar.

“No sabía que era algo ilegal o que podía traer consecuencias serias. He pensado o razonado en ese momento qué CUIT podrían tener el domicilio fiscal constituido bien en su cuenta para que no me retuvieran más los paquetes”, indicó Olguín en mayo en diálogo con LN+ a modo de descargo.

Ya a fines de ese mes, la cantante fue procesada y embargada. Como el juez no ordenó la prisión preventiva, Olguín permanece en su domicilio en Núñez.