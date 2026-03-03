Tiene 15 años, lo acusan de participar de un homicidio de la temible banda del Millón y se fugó: no es el único caso

T. F. tiene apenas 15 años. Detectives policiales y judiciales están convencidos de que integra la temible banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro. El 10 de noviembre pasado había sido capturado por su presunta participación en el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, una vecina de Acassuso de 81 años, crimen ocurrido el 25 de octubre último. En la víspera de Año Nuevo se lo declaró en rebeldía después de que se fugara del centro de detención de Malvinas Argentinas donde estaba alojado.

El sábado pasado volvió a caer preso durante una recorrida preventiva de un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro. Pero fue liberado a los pocos minutos porque su orden de captura no fue cargada por el magistrado interviniente.

Así lo informaron fuentes judiciales y municipales. El caso de T. F. no es el único referido a las fugas de delincuentes adolescentes integrantes de la banda del Millón. Un informe elaborado por funcionarios judiciales, al que tuvo acceso LA NACION, reveló que otros cinco precoces asaltantes de la temible organización se escaparon de sus lugares de detención.

Uno de los robos de la banda del Millón

Otro de los casos es el de “Toper”. Se trata de un adolescente de 16 años que tiene “seis procesos certificados” y dos fugas. Uno de los escapes se dio desde el Centro Socioeducativo de Malvinas Argentinas y otro desde el Centro Cerrado Legarra, situado en Melchor Romero, en La Plata.

Toper y otros dos adolescentes, conocidos como Nata y Piraña, quien en ese momento tenía tan solo 12 años, habían sido capturados el 9 de diciembre de 2024 en el shopping Unicenter, en Martínez, cuando hacían compras y pagaban con dólares. Esos billetes, según los investigadores, se los habían robado a un vecino de Acassuso, de 86 años, al que torturaron salvajemente. Ese día se robaron US$220.000. La víctima, Juan Horacio Mattulich, fue sorprendida cuando dormía en su casa de Alfaro al 700.

Las cámaras del local de ropa en el shopping

Piraña, según informaron en su momento a LA NACION fuentes judiciales, se habría encargado de hacer la inteligencia previa al robo. Simuló ser un repartidor de comida a domicilio para saber los movimientos de la casa de la víctima.

“Su apodo se lo pusieron por la forma en que se colgaba de las víctimas, todas personas mayores, para golpearlas” , sostuvo un detective que conoce todos los secretos de la banda del Millón.

Toper y Nata después del golpe donde se hicieron de un botín de 220.000 dólares

La investigación de los robos y la desarticulación de la banda del Millón están a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, que cuenta con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense. Al estar involucrados delincuentes menores de edad también interviene el fiscal del fuero penal juvenil Andrés Zárate.

“Deviene necesario e insoslayable señalar que la organización criminal aquí investigada, aparece, a diferencia de otras estructuras criminales, con una nota distintiva y particular que le ha permitido, entre otros beneficios, su persistencia en el tiempo y una elocuente capacidad operativa inclusive a pesar de que la mayoría de sus miembros mayores de edad, se encuentran actualmente privados de la libertad en esta pesquisa y otras conexas. Esa característica radica en la activa y preponderante y punible participación en los despojos de menores de edad -entre 12 y 17 años-. Aquella intervención que auspician no solo responde a una cuestión de ventaja física o logística (por ejemplo, al momento de ingresar en un domicilio a través de aberturas reducidas), sino que también les ha permitido, para el caso de haber sido sorprendidos en la flagrante comisión de un hecho delictivo, obtener beneficios liberatorios más prontos. En efecto, las limitaciones que la normativa penal juvenil actual establece, conlleva que, en la práctica, muchos de estos jóvenes permanezcan detenidos por lapsos muy breves o, incluso, sin sometimiento a medidas de coerción personales. Se ha verificado entonces, particularmente, que sobre todo aquellos menores de 16 años que dentro del mismo núcleo criminal han participado en algunos de los despojos han reincidido en diversas prácticas delictuales casi en forma sistemática”, había explicado el fiscal Ferrari al presentar el requerimiento de elevación a juicio para 11 de los sindicados integrantes de la banda del Millón.

Tres integrantes de la Banda del Millón, detenidos en Unicenter Prensa Policía Bonaerense

El homicidio de T.F.

El homicidio de Rodríguez Iturriaga, según informaron fuentes judiciales, del que habría participado T. F., había sido planeado por Thiago Sandoval, conocido como Polli y de 18 años, que en ese momento estaba alojado en el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el asesinato de Jorge De Marco, un vecino de Las Lomas de San Isidro, crimen ocurrido en marzo de 2024 y por el que se conoció a la banda del Millón.

“La mayor preocupación es que ponemos todo el esfuerzo en prevenir, detener a los sospechosos y colaborar con la Justicia para que después los delincuentes se escapen de los centros de detención”, dijo a LA NACION una fuente que conoce el pensamiento de funcionarios relacionados con la gestión en seguridad de la Municipalidad de San Isidro.

Uno de los integrantes de la Banda del Millón, tras el robo al jubilado Juan Battulich en Barrancas de San Isidro Prensa Policía Bonaerense

Desde el municipio, según informaron los voceros consultados, participaron de las investigaciones donde se logró identificar a los menores involucrados en la banda del Millón desde el área de Análisis Criminal y filmaciones de las cámaras de seguridad.

En la provincia de Buenos Aires, los centros de detención donde están alojados los menores de edad vinculados a delitos dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.

“Hay una constante de fugas de los menores involucrados en la banda del Millón. Desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires deben mejorar las condiciones de seguridad de los centros de detención porque si no, la opinión pública va a pensar que Justicia del Fuero Penal Juvenil es un colador y no es así. Uno investiga, logra detenciones y condenas, pero los delincuentes se escapan”, dijo a LA NACION un detective judicial.

Cayó el tío de uno de los jefes

En las últimas horas, según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, fue detenido por la policía bonaerense Gastón Brites, tío de Brandon Brites, conocido como “Mape” y uno de los sindicados líderes de la banda del Millón.

Gastón Brites está acusado de haber participado en el robo que sufrió en su casa el exjuez federal y excamarista Guillermo Rivarola, ocurrido el 5 de marzo del año pasado en Acassuso, en San Isidro.

Gastón Brites Policía Bonaerense

“¡Silencio! ¡La plata, la plata!”, le ordenaron al exfuncionario judicial cuando se despertó abruptamente. Lo amenazaron con destornilladores y los redujeron a él a su esposa –también jubilada– y su empleada. Se alzaron con un botín de US$19.000, dos pistolas, dos revólveres, cinco carabinas, municiones y un reloj de lujo. Antes de escapar, le confesaron: “¡Te entregaron, por eso sabíamos que eras fiscal!”, le gritó uno de los ladrones. Casi... fiscal, juez, es lo mismo, habrán pensado.

Los ladrones ingresaron después de trepar una pared medianera de 2,20 metros de altura y subieron al techo de la casa.

Pocos días después del atraco, detectives de la policía bonaerense de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, conducida por el comisario general Lucas Borge, y personal de la Patrulla Municipal de San Isidro detuvieron a tres sospechosos de haber participado del robo en la casa del exjuez Rivarola. Se trata de tres adolescentes de entre 14 y 16 años, que quedaron a disposición del fiscal Zárate.