Triple crimen: cuál es la acusación de la madre de Morena contra la hermana de Lara

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo testimonio. Sabrina, la madre de Morena Verri, una de las jóvenes asesinadas, habló por primera vez en una entrevista televisiva. Sus declaraciones apuntaron directamente contra un familiar de otra de las víctimas y perfilaron una hipótesis sobre el móvil del ataque, relacionado con un presunto robo de estupefacientes a una banda delictiva.

Cuál es la hipótesis de la madre de Morena

Sabrina, madre de Morena Verri (20), una de las tres jóvenes asesinadas, acusó a Agostina Gutiérrez, hermana de Lara (15), otra de las víctimas fatales. En una entrevista con el canal Telefé, la mujer vinculó a Agostina con el posible origen del conflicto que derivó en los homicidios.

La casa de Agostina Gutiérrez, hermana de una de las víctimas, fue baleada este miércoles

La acusación central se basa en una versión que circula en el entorno de las familias. “Se dice que supuestamente la hermana de Lara adormeció al hijo de un narco y le robó kilos de cocaína”, afirmó Sabrina. Esta declaración introduce la hipótesis de una venganza narco como el principal móvil del crimen. La mujer aseguró que buscará a la madre de Lara para exigirle “explicaciones” por la conducta de Agostina.

Sabrina también desvinculó a su propia hija de cualquier actividad ilícita. Aseguró que Morena “no tenía relación” con integrantes de bandas de narcotraficantes. “Morena vendía ropa, era una trabajadora, de un año para el otro su vida cambió”, relató.

Expresó también su dolor y desconcierto por el desenlace. “A mi hija nunca le pasó nada dentro del barrio. Salió del barrio y mirá lo que le pasó. El problema es con alguien que era de afuera”, sostuvo.

A Lara Gutiérrez le cortaron cinco dedos y la asesinaron de una puñalada en el cuello Captura

El posteo de Agostina y el ataque a su casa

Las declaraciones de la madre de Morena Verri ocurrieron un día después de un violento episodio que involucró a Agostina Gutiérrez. Este miércoles por la tarde, la casa de la joven fue baleada. Tras el ataque, Gutiérrez publicó un desafiante mensaje en sus redes sociales que ahora la Justicia investiga para determinar su destinatario y su relevancia para la causa.

“Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió Agostina en un posteo. La mención a “los peruanos” es significativa, ya que la banda sospechosa del triple crimen es liderada, según los investigadores, por un capo de esa nacionalidad. Durante su entrevista, Sabrina también advirtió sobre futuras acciones. “Con mi hermano vamos a ir por la cabeza del que sea”, manifestó.

"Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos" (Posteo de Agostina Gutiérrez) @gutierrez_agoss

Cómo fue el secuestro y asesinato de las jóvenes

Morena Verri, Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron el viernes pasado por la noche. Las tres se subieron a una camioneta con patente adulterada en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Desde allí, el vehículo recorrió más de 30 kilómetros hasta una vivienda en Florencio Varela.

En esa casa, las jóvenes fueron torturadas y asesinadas. Tras cinco días de una intensa búsqueda, la Policía encontró los tres cadáveres en la propiedad. Según trascendió de la investigación, los crímenes fueron extremadamente violentos.

Las víctimas fueron trasladadas más de 30 kilómetros desde La Matanza hasta Florencio Varela Nicolás Suárez

A Lara le cortaron cinco dedos de su mano izquierda y luego la mataron con una puñalada en el cuello. Morena y Brenda también recibieron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y a Morena le aplastaron la cabeza.

Los investigadores creen que los asesinatos fueron una represalia. “Así les va a los que me roban”, fue el presunto mensaje que difundió el jefe narco peruano que estaría detrás de los homicidios. Un detalle macabro del caso es que las torturas y los asesinatos se habrían transmitido en vivo a través de un grupo cerrado en una red social.

