Triple crimen: el abogado de Lara dijo que la familia de la joven “está amenazada de muerte”

“A la familia de Lara les dijeron que los iban a matar”. Eso manifestó Gonzalo Fuenzalida, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, una de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela. En sus declaraciones a la prensa, el letrado también aseguró que “el caso debería pasar al fuero federal”.

Hablo el abogado de Lara

“La familia que defiendo está pidiendo protección porque tienen mucho miedo”, detalló Fuenzalida. “La madre de Lara me encomendó averiguar quién fue el que disparó contra su casa, hoy voy a presentar la denuncia”, dijo el letrado, quien aseguró que también denunciará al personal judicial y policial.

El abogado también apuntó contra procurador Gastón Dupláa. “Con el fiscal anterior hubo vaguedad judicial. Dicen que hay un video circulando donde muestran cómo las matan. Es ilógico que el ministro de Seguridad sepa de su existencia y la fiscalía no“, remarcó Fuenzalida.

“Detrás del crimen hay una banda narco criminal protegida por el poder político y policial”, aseveró Fuenzalida. Luego, sobre la caratula de la causa, subrayó: “Femicidio o no, se trata de un homicidio agravado, lo cual merece una cadena perpetua. Y no voy a parar hasta encontrar al autor intelectual”.

Al final de sus declaraciones, se refirió a Lara y a sus amigas. “Era una niña inocente y buena persona. Esto fue un crimen contra tres angelitos”, concluyó.