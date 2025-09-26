Triple crimen: el abogado de Lara dijo que la familia de la joven “está amenazada de muerte”

Gonzalo Fuenzalida hizo declaraciones ante la prensa luego del entierro del cuerpo de Lara Gutiérrez; “El caso debería pasar al fuero federal”, manifestó
- 2 minutos de lectura'
“A la familia de Lara les dijeron que los iban a matar”. Eso manifestó Gonzalo Fuenzalida, el abogado de la familia de Lara Gutiérrez, una de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela. En sus declaraciones a la prensa, el letrado también aseguró que “el caso debería pasar al fuero federal”.
“La familia que defiendo está pidiendo protección porque tienen mucho miedo”, detalló Fuenzalida. “La madre de Lara me encomendó averiguar quién fue el que disparó contra su casa, hoy voy a presentar la denuncia”, dijo el letrado, quien aseguró que también denunciará al personal judicial y policial.
El abogado también apuntó contra procurador Gastón Dupláa. “Con el fiscal anterior hubo vaguedad judicial. Dicen que hay un video circulando donde muestran cómo las matan. Es ilógico que el ministro de Seguridad sepa de su existencia y la fiscalía no“, remarcó Fuenzalida.
“Detrás del crimen hay una banda narco criminal protegida por el poder político y policial”, aseveró Fuenzalida. Luego, sobre la caratula de la causa, subrayó: “Femicidio o no, se trata de un homicidio agravado, lo cual merece una cadena perpetua. Y no voy a parar hasta encontrar al autor intelectual”.
Al final de sus declaraciones, se refirió a Lara y a sus amigas. “Era una niña inocente y buena persona. Esto fue un crimen contra tres angelitos”, concluyó.
Otras noticias de Desaparición de persona
- 1
Triple crimen: una masacre cometida entre torturas por una venganza narco
- 2
Triple crimen en Florencio Varela: la madre de Morena acusó a la hermana de Lara de dormir y robarle cocaína al hijo de un narco
- 3
Sorpresa en Chaco: cayó en un campo parte de un cohete espacial
- 4
Qué pasó en la transmisión en vivo que terminó en el triple crimen de las chicas