El ciclista olímpico argentino Catriel Soto sufrió una brutal agresión mientras realizaba uno de sus habituales entrenamientos a la altura del kilómetro 11 de la ruta 135, en la provincia de Entre Ríos. El ataque, que tuvo lugar el viernes por la mañana, fue captado por una cámara instalada fuera de un comercio y divulgado en Instagram.

Las imágenes del hecho muestran el momento en el que dos personas que viajaban a bordo de un camión proveniente de Villaguay protagonizan la embestida. En los primeros segundos de la grabación, se ve cómo uno de ellos se abalanza contra Soto y le propina un golpe tras otro mientras este intenta descender de la bicicleta. El resto de la filmación exhibe a los tres protagonistas mientras discuten entre ellos.

Días después del incidente, el ciclista se volcó a las redes sociales para dar unas palabras. “Ya radiqué la denuncia y también puse en conocimiento a la empresa Semillas y Cereales -la firma para la que trabajaban los individuos que lo agredieron-. Solo espero que la compañía tome las medidas que tocan”.

Un ciclista olímpico argentino sufrió una brutal agresión mientras entrenaba cerca de una ruta en Entre Ríos

Días después, en diálogo con el portal El EntreRíos, el ciclista ahondó en los hechos: “Mientras llevaba adelante uno de mis entrenamientos sobre la ruta, escuché a un camión que frenó detrás de mí. Se ve que no le estaba dando lugar para pasar. No tocó bocina, pero yo me di cuenta y salté a la banquina. Cuando se dispusieron a rebasarme, se acercó demasiado a la línea blanca. De haber estado ahí, me pasaba por encima”.

“Les hice señas pero siguieron con la marcha. Instantes más tarde veo que entran a un autoservicio, por lo que me acerqué hasta donde estaban. Le pregunté a la mujer que estaba de acompañante quién manejaba y me dijo que ella. Entonces le pregunté si se habían dado cuenta de que casi me pasan por encima", contó.

Luego de aquel breve intercambio, Soto empezó a filmar el camión: “Después de que hiciera eso, se ve que la mujer llamó al hombre que estaba adentro, vino de atrás y me empezó a pegar. Ella se bajó y también me pegó”.

Soto es uno de los máximos exponentes del ciclismo de montaña argentino y una referencia sostenida del país en el cross-country olímpico (XCO)

Finalmente, tras percatarse de la situación, personal del autoservicio se acercó a auxiliarlo. “Vino la dueña del lugar, le preguntó al camionero de dónde venía y le dijo que no quería su mercadería. Llamó a la empresa y les contó lo que había pasado. Yo llamé a la Policía para que vengan a tomarles los datos”, acotó.

Y admitió para cerrar: “En 30 años como ciclista tuve situaciones similares, pero nunca una agresión. La gente no entiende que la bicicleta es un medio de transporte. Es un vehículo y nos tienen que respetar”.

Soto es uno de los máximos exponentes del ciclismo de montaña argentino y una referencia sostenida del país en el cross-country olímpico (XCO). Nacido el 26 de abril de 1987 en Colón, Entre Ríos, comenzó a consolidarse en 2010 como el biker local con mayor presencia en el circuito mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Soto compartió la grabación de la ataque en una historia de Instagram Captura de Pantalla

Especialista en la modalidad olímpica del mountain bike, caracterizada por circuitos técnicos con subidas exigentes y descensos complejos, Soto desarrolló gran parte de su carrera en Europa, donde integró equipos profesionales y compitió regularmente en campeonatos mundiales y pruebas del calendario internacional.

Representó a la Argentina en dos Juegos Olímpicos consecutivos: Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, un logro que lo ubica entre los ciclistas nacionales con mayor presencia olímpica en la historia reciente. A nivel continental y nacional, obtuvo múltiples títulos argentinos en cross-country y fue medallista en campeonatos panamericanos, además de integrar de manera estable el seleccionado nacional.