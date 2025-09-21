Un hombre circuló a más de 100 kilómetros por hora en monociclo eléctrico por la Panamericana

Un insólito hecho tuvo lugar este viernes en la Panamericana cuando un hombre circuló a más de 100 kilómetros por hora en un monociclo eléctrico y el momento quedó capturado por un conductor que manejaba por la misma autopista. El hombre iba a alta velocidad con un teléfono en la mano y parecía que grababa parte del trayecto.

El episodio sucedió en la zona de San Isidro, en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires. En las imágenes se puede ver al conductor por la banquina, mientras esquiva a otros vehículos, lo que generó que algunos usuarios lo tomaran con humor y otros destacaran la imprudencia del acto y los riesgos que implicaba.

Ssstwitter.com 1758469246518

La persona que lo grabó -quien también estaba en infracción ya que estaba conduciendo- incluyó en la filmación también su velocímetro, en el que se puede ver que el auto iba a 80 kilómetros por hora y el monociclo lo superaba en velocidad.

Según la ley vigente, este tipo de vehículos -catalogados como “Vehículos de Movilidad Personal” (VMP), categoría que también incluye monopatines y scooters eléctricos- no está autorizado para transitar en autopistas ni rutas ni tampoco a velocidades tan altas, lo que implica una doble transgresión directa a la normativa de tránsito.

La normativa vigente

La velocidad máxima permitida para este tipo de vehículos en Buenos Aires -ya que pueden variar según la provincia o municipio donde se circulen- se ubica entre los 25 y 30 kilómetros por hora, y deben circular exclusivamente por ciclovías o calles. Según la normativa, la edad mínima para conducirlos es de 16 años y el uso de casco es obligatorio, en tanto que no requieren patente ni registro de conducir y no están obligados a contar con un seguro. Como se ve en el video, el hombre estaba equipado con casco, rodilleras y ropa deportiva.

Su uso está estrictamente prohibido en rutas y autopistas, así como en veredas o espacios peatonales.