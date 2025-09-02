Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para La Libertad Avanza
Thomas Hidalgo se encontraba colgando carteles de un emprendimiento al lado de una ruta en Baradero cuando Lucio Bagalá lo increpó y lo golpeó
A pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, un caso de violencia política conmociona a la localidad de Baradero: un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le fracturó la mandíbula tras confundirlo con un militante de La Libertad Avanza (LLA).
El violento ataque sucedió el jueves de la semana pasada, pero se viralizó en las últimas horas a raíz de la difusión del video en donde quedó reflejada la agresión que sufrió Thomás Hidalgo en manos de Lucio Bagalá, hijo de Leonardo Bagalá, concejal de Baradero por Fuerza Patria que en los próximos comicios intentará ser reelegido por segunda vez.
“El jueves me había quedado sin trabajo y había pedido permiso para colocar un cartel en Ruta 41 y Lugones [de un emprendimiento]. En eso pasa el auto Leonardo Bagalá, que me mira y me dice algo. Yo sigo con lo mío, hubo un intercambio de palabras, y volví a mi casa”, comentó Hidalgo en diálogo con Radio Mitre.
Según interpretó el joven -que es padre de tres hijos- el concejal habría pensado que se encontraba colocando carteles con el slogan de LLA “kirchnerismo nunca más” ya que, cerca de su casa, se habían encontrado varios puestos.
No obstante, Hidalgo volvió a su casa sin darle mayor relevancia a lo sucedido hasta que, al cabo de 10 minutos, golpearon la puerta buscándolo. “’Te buscan’, me dijo un migo. Salgo y yo lo reconozco como el hijo [de Bagalá]. Salgo a hablar y le digo: ‘Mirá...’, y me dice: ‘¿Qué problema tenés con mi papá?’. A lo que yo le digo: ‘Yo con tu papá no tengo ningún problema. Recién frenó con el auto... ‘. Bueno, no me dejó explicarle que me metió una trompada y me quebró la mandíbula“, relató.
Tras el golpe, Hidalgo cayó desplomado al suelo y Bagalá continuó increpándolo. Según su relato, el hijo del político se retiró del lugar sin asistirlo.
A raíz de las heridas, el joven fue trasladado de urgencia primero al hospital municipal de Baradero y más tarde al hospital Modelo de Vicente López dado que necesitaba atención en un centro de alta complejidad para someterse a una cirugía.
“Hoy sigo con varias fracturas maxilofaciales y una operación con riesgo en mi visión”, detalló en un video que compartió en TikTok.
“Todo esto me pasó por intentar trabajar, por intentar ganarme la vida de manera honesta. Esto no es solo violencia contra mí, es violencia contra el derecho de cualquier persona a vivir en paz, a expresarse y salir adelante con su propio esfuerzo”, criticó Hidalgo.
“Yo pido justicia. No solo por mí, sino para que nunca más a alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”, reclamó.
