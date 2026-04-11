El escalofriante audio de la madre de Ángel antes de su muerte en Comodoro Rivadavia

Nuevos audios pertenecientes a la madre de Ángel, el niño de cuatro años que murió en circunstancias bajo investigación en Comodoro Rivadavia, revelan detalles escalofriantes del día de la tragedia. Mariela Altamirano envió dos mensajes de voz a Lorena Andrade, madrastra de Ángel, donde pedía desesperada y entre lágrimas pedía que la llame. “Se trata de Ángel”, señalaba.

Los audios fueron difundidos por el medio local ADN Sur, que reportó que corresponden a los momentos previos al desenlace fatal. Ángel ingresó al Hospital Regional de la ciudad el pasado domingo sin signos vitales tras una descompensación. En ese entonces, el niño se encontraba bajo el cuidado de su madre.

El personal de salud se acercó a la vivienda tras recibir un llamado que advertía de un menor con dificultades respiratorias. Cuando llegaron al hogar, constataron que estaba en paro cardiorrespiratorio y lo trasladaron al hospital, donde murió 48 horas después de la internación.

La madre del menor dio su versión de los hechos

“Lorena, buenos días. Lorena, ¿no estás por ahí? Necesito que me llame urgente, por favor, es urgente“, dijo Altamirano en el primer mensaje. En ese audio, su voz se escucha temblorosa. Sin embargo, la desesperación se nota en el segundo, donde ya se la escucha entre lágrimas: “Se trata de Ángel, necesito que me llame ya”.

Tras su fallecimiento, el padre de Ángel, Luis López, y Andrade acusaron de lleno a Altamirano por la muerte del niño y aseguraron que sufría maltrato en el hogar. Incluso Andrade difundió un video donde se ve a Ángel en una crisis de angustia mientras pide quedarse en la casa de su padre y no volver con Altamirano.

Ambos padres tenían una conflictiva disputa por la tenencia del menor. Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Ángel vivía en un estado de vulnerabilidad, entre denuncias cruzadas de sus progenitores.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

“Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron“, sentenció López en diálogo con la prensa el viernes por la tarde.

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Ángel tenía traumatismos en la zona del cráneo. La causa de la muerte todavía no se pudo determinar, pero el caso se investiga como como un posible homicidio. Aunque la causa no tiene imputados, sí hay dos sospechosos: Altamirano y su pareja, cuya identidad no trascendió.

Su versión de los hechos

Tras los dichos del padre de Ángel, la madre del niño brindó su versión de los hechos en diálogo con ADN Sur y sostuvo: “No maté a mi hijo, lo protegí”. La mujer aseguró que ella y su pareja se levantaron temprano y se decidieron a despertar a Ángel para que vaya al baño, porque últimamente solía dormir muchas horas.

“Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarse y vimos que se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo”, relató. Aseguró que en ese momento su hijo dormía: “Lo sentía roncar”.

Padre de Ángel en el velorio

Sin embargo, a los pocos minutos, la pareja se percató de que no respiraba y Altamirano le realizó maniobras de reanimación y llamó a la ambulancia. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado”, contó. Señaló que una vecina intentó ayudarlos pero que su vehículo no arrancó y que, para cuando llegaron los médicos, él tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo“, afirmó. También apuntó contra el padre de Ángel, de quien aseguró haber sido víctima de violencia de género.