Un joven murió tras ser atacado a la salida de un boliche en Tucumán

En un violento episodio, un joven de 20 años falleció esta madrugada tras haber sido atacado por un hombre a la salida de un boliche en San Miguel de Tucumán, según informaron medios locales.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30, cuando la víctima identificada como Federico Toledo salió del local bailable acompañado por tres amigos y se dirigió a la parada de colectivos, situada del otro lado de la Avenida Sarmiento al 1200, donde se encuentra la discoteca.

Según publicó La Gaceta, el grupo fue abordado por otros dos jóvenes y rápidamente se desató una pelea entre ambos bandos, por motivos que aún se desconocen. Uno de los agresores golpeó primero a un amigo de Toledo, fracturándole el tabique, y luego atacó a Federico.

De acuerdo a las primeras averiguaciones del caso, el agresor se dirigió a Toledo y le propinó un golpe de puño en su rostro. A raíz de ello, la víctima cayó y golpeó su cabeza contra un banco de la parada y falleció en el acto.

Tras el ataque, el agresor escapó en moto, pero la Policía logró identificarlo más tarde y quedó detenido. En las próximas horas, el acusado deberá prestar declaración ante la Justicia, a la espera de los resultados que arroje la autopsia.

La causa se encuentra ahora en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del Dr. Carlos Sale, quien dispuso junto a su equipo de investigadoras Guadalupe Martínez y Luciana Rosada las diligencias del caso y se dirigió al lugar de los hechos. Desde allí, se montó un operativo conjunto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para recabar toda la evidencia.

Otra pelea a la salida de un boliche

Un episodio de características similares se registró el jueves pasado a la madrugada a la salida del boliche Ink, ubicado sobre la avenida Coronel Niceto Vega, en el barrio porteño de Palermo, donde dos jóvenes de 19 años fueron apuñalados.

Ambos agredidos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Fernández y tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo de seguridad que culminó con la detención de al menos cinco personas.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la riña comenzó adentro del local bailable por el presunto robo de una cadena a un joven. El conflicto continuó en la vereda, donde un grupo de unas diez personas se enfrentó a golpes. En medio de la pelea, dos jóvenes resultaron heridos con cortes provocados con botellas: uno recibió un puntazo en el rostro y el otro sufrió múltiples lesiones en las manos.

Según pudo saber LA NACION, cuando personal de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad llegó a la puerta del boliche, en Niceto Vega 5635 —entre Bonpland y Fitz Roy—, logró identificar a cinco presuntos agresores que fueron señalados por una de las víctimas y quedaron detenidos.