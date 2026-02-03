Un policía atropelló a una ciclista mientras conducía un patrullero: había consumido marihuana

Un efectivo de la Policía Bonaerense atropelló este lunes a una mujer a bordo de una bicicleta en el barrio UPCN de Bahía Blanca mientras conducía su patrullero. Dada la naturaleza del accidente, le hicieron un test y comprobaron que manejaba bajo los efectos de estupefacientes. El agente fue separado del la fuerza y es investigado por el delito de lesiones culposas.

Identificado como Alejandro Lobos, arrojó un resultado positivo de marihuana en el test de drogas realizado tras el siniestro en la intersección de las calles Piedrabuena y Brickman, según informó el diario local La Nueva. El test de alcoholemia dio negativo.

Tras el impacto, la víctima, María de los Ángeles Sinchi, de 22 años, habría caído de la bicicleta en la que circulaba y uno de sus hombros golpeado contra el asfalto. En el lugar intervinieron personal de Bomberos de Ingeniero White y una ambulancia.

La víctima debió ser trasladada al Hospital Privado “Doctor Raúl Matera” Fuente foto: Canal Siete

Si bien Sinchi debió ser trasladada al Hospital Privado “Doctor Raúl Matera”, se encuentra fuera de peligro.

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, Cristian Aguilar, a cargo de la causa, inició una investigación por lesiones culposas.

La Policía Federal, por su parte, intervino y gestionó la desafección del Comando de Patrullas del agente implicado en el accidente vial. El efectivo se vio obligado a entregar el arma reglamentaria, el uniforme y la placa, de acuerdo a lo consignado por el diario La Brújula24.

En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, inició un sumario administrativo para examinar la conducta de Lobos.

Según portales locales, un hecho similar ocurrió en julio pasado cerca de la terminal de ómnibus. En aquel caso, protagonizado por un compañero del oficial que está siendo investigado actualmente, el móvil policial colisionó con un vehículo particular marca Alfa Romeo, que terminó con importantes daños.

Tras el siniestro, el uniformado dio positivo de THC (tetrahidrocannabidol), uno de los componentes del cannabis, y también fue separado de la fuerza.