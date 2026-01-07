Personal de la Comisaría Comunal 14 de la Policía de la Ciudad detuvo este miércoles a un hombre en el barrio de Recoleta durante un operativo cerrojo por tentativa de estafa. La fuerza de seguridad porteña desplegó un procedimiento de vigilancia en la intersección de las avenidas Santa Fe y Billinghurst para interceptar al sospechoso. El procedimiento comenzó a partir de la denuncia un matrimonio que reside en Palermo.

Cómo operaba la banda de Recoleta que estafaba con el cuento del tío

La organización criminal inició el contacto a la una de la mañana, mientras las víctimas descansaban en su vivienda. El interlocutor utilizó una identidad falsa para presentarse como un profesional del derecho o un empleado del Poder Judicial. El delincuente transmitió un mensaje de suma gravedad: el hijo del matrimonio participó en un choque fatal.

Recoleta: detuvieron a un delincuente que querían estafa con el "cuento del tío"

Según la versión del estafador, el joven permanecía bajo custodia policial por la muerte de una persona en ese siniestro. Para gestionar su inmediata salida de la dependencia policial, los malvivientes solicitaron el pago de 40.000 dólares. La comunicación se extendió por varias horas. Los atacantes alternaron roles para presionar a los damnificados. Durante las charlas, el falso funcionario brindó detalles ficticios sobre el proceso legal y la urgencia del pago.

Sin embargo, Ana y Jorge sospecharon de la veracidad del relato tras un periodo de incertidumbre. Los vecinos de Palermo decidieron contactar a su hijo por sus propios medios. En ese momento, comprobaron que el joven no sufrió ningún incidente y que el relato carecía de sustento fáctico.

A pesar de confirmar el bienestar de su familiar, los esposos mantuvieron la cautela. Ambos se trasladaron hasta la sede de la Comisaría Comunal 14, en República Árabe Siria al 2900. Los efectivos de la Policía de la Ciudad escucharon las llamadas que los delincuentes realizaban en tiempo real.

El personal policial capturó al implicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Billinghurst Policía de la Ciudad

Los agentes de la División investigaciones Comunales 14 y la Comisaría Vecinal 14A coordinaron las acciones con el fiscal nacional en lo criminal y correccional Marcelo Retes. La estrategia consistió en prolongar el contacto para organizar una entrega controlada del dinero.

Como siguió el operativo policial y la simulación del pago

La fuerza de seguridad organizó un plan para capturar a los responsables en el momento del cobro. Los oficiales se hicieron pasar por los integrantes del matrimonio para pactar el encuentro en una zona transitada. La cita ocurrió a las 11 en el cruce de Santa Fe y Billinghurst. Para dotar de realismo a la escena, un uniformado ingresó a un local bancario. El agente simuló el retiro de los billetes de una caja de seguridad y salió con un bolso en su poder.

La Policía de la Ciudad secuestró un automóvil Peugeot 208 gris vinculado con el cobro de la estafa Policía de la Ciudad

Los detectives observaron los movimientos en los alrededores de la entidad financiera. Los delincuentes indicaron el punto exacto para depositar los billetes. Mientras los oficiales vigilaban el área, un hombre joven caminó hacia el policía que portaba el maletín. El sospechoso se presentó como el encargado de recibir la suma pactada para la liberación del hijo.

En ese instante, los efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron al individuo. El personal policial le incautó un dispositivo móvil y dispuso su traslado inmediato. Por instrucción de la fiscalía, los agentes también localizaron un vehículo Peugeot 208 de color gris. Este rodado permanecía estacionado en las cercanías y servía como medio de transporte para el implicado. El magistrado interviniente imputó al detenido por el delito de tentativa de estafa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.