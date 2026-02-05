Una familia que regresaba de Bariloche cochó en la ruta 60 contra un camión: murieron un niño y una bebé

Una familia oriunda de Berazategui que regresaba de un viaje por el sur del país tuvo un accidente este miércoles, sobre la ruta provincial 60, cerca de Carhué, en la provincia de Buenos Aires, con final trágico. Dos hermanos de 2 y 12 años, oriundos de Berazategui, murieron en un choque frontal, a la altura del kilómetro 569, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud a LA NACION.

El siniestro se produjo en el tramo que une Carhué con Guaminí, a la altura del kilómetro 569, cuando un camión Mercedes Benz con remolque que se dirigía hacia la provincia de Río Negro impactó de frente contra un Peugeot 308 que se trasladaba desde Bariloche hacia el conurbano bonaerense.

El menor de 12 años falleció en el lugar, pese a la asistencia médica, mientras que su hermana murió en el Hospital Penna de Bahía Blanca en la tarde de este jueves donde permanecía internada con pronóstico delicado, según pudo saber este medio.

Allegados de la familia impulsaron un pedido solidario

Según el medio local Berazategui 1884, la madre de los menores, Abigail Delagiovana, de 31 años, quién conducía el vehículo, sufrió una fractura en una de sus piernas. En tanto, el padre, Fabián Alegre, de 40 años, resultó con golpes y lesiones leves.

Tres ambulancias del Hospital San Martín de Carhué, personal policial y de emergencias trabajaron durante varias horas en la zona.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas, con intervención de la UFI Nº 3, a cargo del fiscal Dr. Fabio Arcomano, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Avanza las actuaciones para determinar las causas y circunstancias del siniestro.

Allegados de la familia impulsaron un pedido solidario para acompañar a los padres y colaborar con los gastos en este difícil momento que atraviesan.