Una joven de 18 años murió tras caer de un balcón en San Telmo: detuvieron a su novio

Una joven de 18 años murió días atrás tras caer de un balcón del segundo piso de un edificio en San Telmo. El episodio, que tuvo lugar el sábado, todavía está envuelto en interrogantes. Aunque se desconocen las causas de la caída, la familia de Matilda López Sanzetenea, oriunda de Bolivia, sospecha que se trató de un femicidio. El novio de la joven, que se encontraba en el departamento cuando llegó la policía y tenía marcas de arañazos en su espalda, fue detenido.

Maitena vivía junto a su padre en La Paz, Bolivia, hace tres años. Sin embargo, tras recibirse del secundario en 2024, decidió mudarse a la Argentina para estudiar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se embarcó en su viaje en febrero de este año.

Su padre, Pablo López Waismann, también se había formado en Buenos Aires: en el secundario -en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz- y en sus estudios superiores -en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. En febrero, su padre había publicado una sentida despedida en sus redes sociales.

“Te extrañaré cada segundo, te pensaré todos los instantes de mi vida. Te quedas solita y valiente a hacer realidad tus sueños en una ciudad gigante y furiosa, pero que caerá rendida a tus pies. Agarrate Buenos Aires: llegó Matilda Lily”, escribió.

Maitena había llegado a estudiar a Buenos Aires este año Facebook

López retrató más de una vez la cercana relación que tenía con su hija, cómo charlaban de sus vidas, del cine, la música y hasta el feminismo, ya que Maitena asistía a las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Estaban en constante contacto. López dejó de saber de ella el mismo sábado de la tragedia, cuando dejó de atender sus llamadas. Él, en tanto, se encontraba de viaje.

Maitena cayó desde un balcón de su domicilio en el segundo piso de un edificio del barrio porteño. Personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad se desplazó al lugar y la encontró tendida en la vereda, todavía con vida.

Fue trasladada por una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) hacia el Hospital Argerich. Sin embargo, a las pocas horas falleció. En el lugar de la tragedia se encontraba el novio de Maitena, también boliviano y de 18 años. Fuentes cercanas a la investigación informaron a LA NACION que tenía lesiones en la espalda similares a arañazos.

Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5 ordenó su detención y la clausura del departamento.

Las sospechas de femicidio

El padre de Maitena publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, donde afirma abiertamente que cree que su hija fue víctima de un femicidio.

“Estoy hecho mierda. Destrozado, destripado, roto. Odio las razones que habrá tenido dios para traerla a mi hija a este mundo con el propósito idiota e incomprensible de sufrir. Lo odio profundamente. ¿Era tan necesario someterla hasta a un feminicidio? ¿Qué habrá probado dios con esta particular y personalizada agenda de dolor?“, señaló.

López también mostró arrepentimiento de haberle permitido seguir con sus decisiones en relación a su pareja. “Odio no haber podido cumplirle la promesa de cuidarla. Si me ponía fuerte y me oponía a sus elecciones, quizás hoy mi Mati estaría viva. Pero los padres ‘modernos’ somos así, indulgentes y tolerantes como los nuestros no lo fueron con nosotros”, expresó.

Maitena junto a su padre Pablo Facebook

El padre de Maitena se manifestó fuertemente en contra de la violencia de género y reclamó por justicia por su hija y por las mujeres víctimas de femicidios.

“¿Para eso viniste a este mundo Mati? ¿Para darme tanto y llevarte tan poco? ¿Para demostrarle a aquellos tontos, que siguen llamando feminazis a las mujeres que se tienen que defender de los machos violentos, que están equivocados? ¿Era necesario que se rompa tu cuerpecito en mil pedazos sobre la acera para gritarle a los hombres que ya es suficiente de mujeres muertas? Quizás sí. Pero también me mataste a mí, princesa. Hoy me morí contigo. Siento que me hundo sin remedio en el espesor de lo oscuro", lamentó.

López sostuvo que, junto a su hijo y hermano de Maitena, consideran que “no van a ser nunca más los mismos”, pero que no pierden la esperanza de “llevarla hasta lo más alto de la lucha contra la violencia”. “Pero déjame morir esta noche. Déjame pensar en las mil formas de venganza que le tengo reservadas a lo que quede del tipo que saldrá dentro de 20 años de la cárcel”, sumó.

López informó que, una vez que vuelva a Bolivia con las cenizas de Maitena, realizarán una marcha con velas durante una noche estrellada para honrarla a ella y “todas aquellas chicas que la pasan mal”. “Y saldremos contigo a pasear con tus amigos que te amaron y te aman. Lo sé porque muchas me están escribiendo y contando cómo hiciste una increíble diferencia en sus vidas. También nos acompañará nuestra familia, que hoy está ahogada de dolor. Y vamos a gritarle al cielo que no tiene derecho a seguir llevándose niñas. Promesa”, sentenció.