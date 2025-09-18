LA NACION

Video: así fue la violenta pelea que dejó dos jóvenes apuñalados en un boliche de Palermo

La batalla campal ocurrida este jueves a la madrugada a la salida de Ink quedó registrada en imágenes, que reprodujo LN+; hay al menos cinco detenidos; uno de los heridos está grave; caos en el barrio porteño

Un violento episodio se registró este jueves a la madrugada a la salida del boliche Ink, ubicado sobre la avenida Coronel Niceto Vega en el barrio porteño de Palermo, donde dos jóvenes de 19 años fueron apuñalados. Según informaron fuentes del caso a LA NACION, ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Fernández. Por el episodio, hay al menos cinco detenidos.

Con el correr de las horas empezaron a difundirse en redes sociales imágenes que dan cuenta de lo ocurrido. Es el caso de este video, que reprodujo LN+, en el que puede observarse el origen de la pelea y cómo la violencia fue en aumento y derivó en apuñalamientos, tras forcejeos y golpes a medida que pasaban los minutos.

En las imágenes puede verse también a una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre sobre la vereda.

Primeras versiones

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el enfrentamiento comenzó adentro del boliche Ink por el presunto robo de una cadena de oro a un joven. El conflicto continuó en la vereda, donde un grupo de unas diez personas se enfrentó a golpes. En medio de la pelea, dos jóvenes resultaron heridos con botellas: uno con escoriaciones en la cara y otro con cortaduras en una mano.

Según pudo saber LA NACION, cuando personal de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad llegó a la puerta de Ink, en Niceto Vega 5635 —entre Bonpland y Fitz Roy—, logró identificar a cinco presuntos agresores que fueron señalados por una de las víctimas y quedaron detenidos.

Se trata de cuatro hombres (tres de 23 años y otro de 19) y una mujer de 25 años, quienes fueron primero revisados por el SAME para un control clínico, en medio de un amplio operativo de seguridad desplegado por la Policía.

