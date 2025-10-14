Video: la brutal pelea entre taxistas y choferes de aplicaciones en Aeroparque

Una pelea entre taxistas y choferes de aplicaciones sacudió al Aeroparque Jorge Newbery. El enfrentamiento, que tuvo lugar frente a la terminal de arribos nacionales y se viralizó rápidamente en redes sociales, dejó al descubierto las tensiones existentes por el control del servicio de transporte de pasajeros y la controversia sobre la desregulación del sector.

Las primeras versiones sugieren que el conflicto se originó por el control del área destinada al transporte de pasajeros y desacuerdos sobre la desregulación de la actividad.

La puja entre taxistas y choferes de apps no es nueva, ya que, en el pasado, se registraron disputas legales por la habilitación de los conductores de apps, cuyos viajes suelen ofrecer tarifas más económicas. El video viralizado muestra golpes, empujones, patadas e insultos entre los involucrados. Se escucha a un hombre amenazando: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”. Aún no se determinó quién inició las agresiones.

Reclamos del sindicato de taxistas y respuesta de las autoridades

Mariano, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT), denunció la desregulación del transporte de pasajeros desde los aeropuertos y explicó que, bajo el sistema vigente, los choferes de apps tienen puntos de recogida designados, al igual que los taxis. Los pasajeros que optan por un taxi escanean un código QR para obtener una tarifa fija, en lugar de negociar directamente con el conductor. Los usuarios de apps también acceden a una tarifa fijada por la aplicación. Mariano aseguró que “en el último tiempo el sistema no viene funcionando” y que los conductores de apps “se instalan en una plazoleta enfrente” en lugar de respetar los puntos asignados.

Desde Federación Nacional de Conductores de Taxis (FNCT) pidieron que los choferes de las aplicaciones respeten las normativas

En diálogo con C5N, Mariano declaró: “Lo único que exigimos a las autoridades es que se cumpla la normativa vigente y que trabajen de una manera ordenada como hacemos nosotros, con todas las regulaciones que nos infringen el gobierno de la Ciudad y el nacional, la documentación y las cosas en regla como tiene que ser para brindar un servicio de transporte de pasajeros seguro y legal. Pedimos por lo menos tener una competencia igualitaria entre los trabajadores y no vernos perjudicados ante estas maniobras”.

Tras la agresión física, intervino la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad. Se iniciaron las investigaciones correspondientes, se solicitaron registros fílmicos y se lleva a cabo un relevamiento de testigos. La FNCT planea reunirse con la PSA para abordar la situación. Personal policial permanece en el lugar de manera preventiva.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.