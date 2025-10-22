Video: robaron a una turista frente al Teatro Colón

Una turista sufrió este miércoles al mediodía un violento robo a plena luz del día en las puertas del Teatro Colón, en el barrio porteño de San Nicolás. El video del episodio se viralizó por las redes.

Personal de la Comisaría Vecinal 1B se trasladó hasta Libertad al 600, tras ser alertado sobre un delincuente que había sido reducido por transeúntes luego de intentar cometer el hurto.

En un video difundido en redes por el usuario en X Marco Palazzo se ve al sospechoso sobre el asfalto, boca abajo, con las manos detrás de la espalda y sujetado por dos hombres: un peatón y un aparente miembro de la seguridad del teatro.

Hurto en el Teatro Colón

Fuentes policiales dijeron a LA NACIÓN, que el delincuente hurtó el celular a la mujer montado en una bicicleta, en la esquina de Tucumán y Libertad, y luego intentó darse a la fuga. El sospechoso es de nacionalidad peruana, de 43 años, y la víctima, una mujer mexicana de 31 años.

En la pieza audiovisual viralizada, el sospechoso repite: “Yo no hice nada”. “Déjenme ir por favor”. La víctima, por su parte, entre sollozos, asiente que acaba de sufrir el hurto a manos del hombre demorado a metros de ella.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo del Dr. Yapur, por el delito de robo.