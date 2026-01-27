Manejaba drogado, cruzó en rojo y provocó un impacto feroz que dejó a un motociclista herido

Un hombre que conducía bajo los efectos de estupefacientes casi produce un accidente fatal en el partido bonaerense de Tigre. El hecho ocurrió cuando avanzó con su camioneta de forma imprudente sin prestar atención al cruce e impactó contra un motociclista que no logró frenar. Según informó el municipio, el conductor del rodado de menor porte se salvó de milagro y fue clave la utilización del casco.

El hecho ocurrió en la intersección de San Isidro y Avenida Juan Domingo Perón, en la localidad de General Pacheco, y la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad municipales. Allí se observa cómo el conductor de una camioneta Toyota blanca cruza en infracción y provoca la colisión con una moto.

La víctima no pudo evitar a la camioneta y tras chocar voló sobre la parte delantera del rodado y cayó de lleno sobre el asfalto. De acuerdo al parte oficial, el casco en su cabeza le salvó la vida.

Inmediatamente se puso en marcha un operativo y fue atendido por personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que lo trasladó -fuera de peligro- al Hospital Magdalena V. de Martínez.

Así fue el choque entre la camioneta y la moto

En las imágenes también se muestran detalles de la comunicación entre el Centro de Monitoreo de Tigre (COT) y las fuerzas policiales locales. “Acérquese a Juan Domingo Perón y San Isidro. Nos informan por monitoreo de un accidente de tránsito en el lugar”, expresó uno de los operadores.

Tras el siniestro, los efectivos procedieron a realizarle un examen de alcoholemia y un narcotest al conductor de la camioneta. El primero dio negativo, pero el segundo positivo, por lo que se determinó que había manejado bajo los efectos de estupefacientes y se le secuestró el vehículo.