Alerta en la provincia de Buenos Aires: dónde murió la niña de 10 años tras contagiarse de hantavirus

El mapa epidemiológico bonaerense sumó una nueva víctima fatal tras la confirmación del fallecimiento de una menor de edad por hantavirus. Mía Rodríguez, de 10 años, murió el pasado 8 de enero luego de contraer la infección en una zona rural del distrito, situación que activó un bloqueo sanitario inmediato en la región para contener el foco infeccioso y evitar la propagación del virus transmitido por roedores.

La muerte de una niña de 10 años tras contagiarse de hantavirus

El escenario del trágico suceso se sitúa en la ciudad bonaerense de General Belgrano en el paraje rural Chas, lugar de residencia de la niña. Tras el suceso, el municipio dispuso acciones epidemiológicas inmediatas tras la confirmación del diagnóstico, el cual surgió de los registros del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) en articulación con las autoridades sanitarias provinciales. Desde el Ejecutivo local señalaron que el abordaje del caso respetó “estrictamente los protocolos vigentes”. El operativo en esa ubicación específica incluyó tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización para prevenir nuevos contagios en el área afectada.

Murió una niña de 10 años por hantavirus en General Belgrano

Antecedentes en la provincia de Buenos Aires

Con este episodio, la provincia de Buenos Aires acumula al menos cuatro muertes confirmadas por esta enfermedad en las primeras semanas de 2026, en distritos del interior. En un hospital de Pergamino murió un adolescente de 14 años oriundo de San Andrés de Giles. En Chacabuco falleció un hombre de 59 años que permanecía internado en una clínica de Junín.

Por otra parte, el área de Zoonosis de Mar del Plata confirmó la muerte de un hombre de 33 años en un evento que las autoridades calificaron como aislado. Fuentes sanitarias consultadas por LA NACION indicaron que la reiteración de casos fatales en un corto período de tiempo refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica, aunque descartaron la existencia de un brote anormal para la época.

La infección por hantavirus se produce principalmente al inhalar partículas virales presentes en el polvo contaminado por la orina, heces o saliva de roedores infectados CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El último boletín epidemiológico bonaerense detalla el comportamiento estacional de esta zoonosis. El aumento de infecciones ocurre habitualmente en los meses de primavera y verano, ya que el 70% de los casos se concentra entre noviembre y marzo. El año 2025 registró un incremento en el número de casos acumulados respecto al trienio anterior. Hasta el 20 de diciembre último, el sistema notificó en el distrito 390 casos sospechosos, con 25 confirmaciones y otros tanto en estudio.

El Ministerio de Salud de la Nación informó a mediados de diciembre sobre un aumento generalizado de los casos en todo el país. Los datos oficiales marcaron un incremento anual del 17%, donde la región centro concentra el 70% de las infecciones. El reporte nacional identifica cuatro regiones de riesgo principales: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Síntomas y medidas de prevención del hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave presente en todo el mundo. La transmisión ocurre principalmente por el contacto con roedores infectados o sus excrementos. La infección humana se produce al inhalar partículas virales presentes en el polvo contaminado de ambientes cerrados como depósitos, graneros, establos, viviendas o refugios. También puede transmitirse por mordeduras de estos animales.

Cómo es la transmisión de la enfermedad

El período de incubación oscila entre una y seis semanas. El virus no se transmite de persona a persona, con excepción de la cepa patagónica, una variante específica posee la capacidad de contagio entre humanos a través del contacto estrecho durante los primeros días de síntomas. Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos advierten que el virus puede causar una infección pulmonar grave.

Los síntomas iniciales aparecen entre una y ocho semanas después de la exposición. El cuadro clínico incluye fatiga, fiebre y dolores musculares. En etapas avanzadas, los pacientes manifiestan tos, dificultad respiratoria y sensación de opresión en el pecho por la acumulación de líquido en los pulmones, cerca de un tercio de los pacientes con síntomas respiratorios fallecen.

