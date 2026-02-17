Año Nuevo Chino en Buenos Aires 2026: esta es la programación hoy, martes 17 de febrero

La ciudad de Buenos Aires finaliza la celebración del Año Nuevo Chino este martes 17 de febrero con una serie de eventos gratuitos en el barrio de Belgrano. La Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina coordinan la jornada de cierre en el eje de la calle Arribeños, un evento que congrega a vecinos y turistas tras cuatro días de actividades.

¿Qué actividades hay hoy en el Barrio Chino?

El epicentro de los festejos se ubica en el Barrio Chino, en las intersecciones de la Avenida Juramento con las calles Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe. La programación para este martes 17 de febrero incluye una propuesta artística de gran escala. El público accede a un show central de dragones y leones en postes en altura, una de las tradiciones más antiguas de esta cultura. La jornada suma la presencia de caballos argentinos en vivo y exhibiciones de artes marciales. Los asistentes disfrutan de música tradicional y contemporánea, junto a la participación de DJs y espectáculos en vivo.

El show de dragones y leones en postes de altura convoca a una multitud en el cruce de Arribeños y Juramento durante el cierre de la festividad Fabián Malavolta

La agenda contempla desfiles de moda tradicional y moderna, además de intervenciones artísticas y murales. El artista urbano Índigo Ars realiza obras en el espacio público. La tecnología tiene un lugar relevante con la muestra de robots y perros robóticos que circulan por el área. El orfebre Juan Carlos Pallarols presenta una obra simbólica como ofrenda al Año del Caballo. Un total de 288 comercios e instituciones de la comunidad china participan en la propuesta. Los visitantes acceden a actividades gastronómicas, culturales, sorteos y activaciones comerciales durante todo el día.

Medios de transporte y accesos a Belgrano

Para llegar al sector de los festejos en Belgrano, existen diversas opciones de transporte público directo. Las líneas de colectivo 15, 29, 42, 44, 60, 63, 64, 65, 80, 107, 113, 114, 118 y 130 tienen paradas en Juramento, Virrey Vértiz, Cabildo o Mendoza. Otras líneas frecuentes con paradas cercanas en Barrancas de Belgrano o Belgrano C son la 41, 55, 57, 59, 67, 152, 168 y 184. El tiempo de caminata desde estos puntos hasta el ingreso principal oscila entre cinco a diez minutos.

La red de subterráneos ofrece acceso a través de la estación Juramento de la línea D. Los pasajeros deben caminar seis a siete cuadras por la calle Juramento para ingresar al predio. Respecto al servicio ferroviario, la línea Mitre ramal Tigre no funciona en la estación Belgrano C por el momento. Esta parada permanece cerrada debido a obras de infraestructura. El público dispone también de taxis, servicios de transporte privado o acceso a pie para concurrir a la celebración.

El ciclo del Caballo de Fuego y su significado

El ciclo lunar que comienza oficialmente este martes 17 de febrero rige bajo el signo del Caballo de Fuego. Este período se extiende hasta el cinco de febrero de 2027 y representa el séptimo signo del zodíaco oriental. Los signos chinos se definen por el año de nacimiento y se repiten cada 12 años. La astróloga Susy Forte, en LA NACION, indicó: “este signo simboliza el movimiento y la renovación de ideas e intereses, lo que augura una etapa productiva y de incesante avance hacia metas elevadas”.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

El elemento fuego añade pasión, coraje y dinamismo a este nuevo ciclo. El período promete libertad, independencia, acción y valentía para quienes inician empresas o viajes. La energía excesiva de este signo requiere mesura y templanza para evitar conflictos o impaciencia. El año del caballo simboliza una etapa de decisiones valientes y metas altas en el horóscopo oriental.

Recorrido por los eventos previos en la ciudad

La celebración actual integra actividades que comenzaron el domingo ocho de febrero. El domingo 15 de febrero los diques de Puerto Madero recibieron la carrera de Botes Dragón, una competencia que combina deporte con tradición colectiva. La noche del lunes 16 de febrero ofreció un espectáculo visual con la iluminación en color rojo de monumentos emblemáticos. El Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles y la Torre Monumental lucieron los colores típicos de la festividad.

Festejos del año Nuevo Chino en el barrio de Belgrano Noelia Marcia Guevara / AFV

La lista de sitios iluminados incluyó al Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco de ingreso al Barrio Chino. El Bus Turístico también participa de la celebración con unidades ploteadas con la imagen del Caballo. Estos vehículos recorren los principales circuitos turísticos porteños para acompañar el festejo en distintos puntos de la Ciudad. La propuesta cuenta con el auspicio de la Embajada de la República Popular China en la Argentina y el gobierno de la Ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.