ARCA frena el pedido de la AFA de mudarse a Pilar; ya son 2 millones las bajas en los 4 años de guerra en Ucrania
Además, simplifican el trámite para transferir armas; Javier Milei participó en un acto en recuerdo del Holocausto; ganó River y perdió Boca. Estas son las noticias del 29 de enero de 2026
LA NACION
- ARCA va a impugnar el pedido de la AFA para cambiar su sede legal a Pilar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero tomó esa decisión luego de que funcionarios del organismo realizaran una recorrida por la zona y no lograran identificar el domicilio declarado. La AFA había formalizado un pedido para cambiar su domicilio este mes: el movimiento habría sido impulsado con el objetivo de quedar fuera del radar del gobierno nacional y pasar a la jurisdicción bonaerense.
- Simplifican el trámite para la transferencia de armas entre usuarios. El Gobierno autorizó la habilitación de un trámite online para agilizar la transferencia de armas para usuarios autorizados para su tenencia. La gestión la podrán hacer individuales y miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policías y servicios penitenciarios que no estén impedidos de manera judicial.
- Milei participó del acto en memoria de las víctimas del Holocausto. “Mientras sea presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”, afirmó el Presidente. Agregó que en “el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”. También dijo que desde este año el país presidirá por primera vez la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que reúne a 35 estados, con el objetivo es difundir la memoria y la educación sobre el Holocausto.
- Las bajas de soldados en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones entre ambos bandos. La cifra incluye a los militares muertos, desaparecidos y heridos. Según un informe publicado un mes antes de que se cumplan 4 años de la invasión, Rusia es la potencia con más tropas muertas en un conflicto desde la Segunda Guerra.
- Boca perdió ante Estudiantes de La Plata y River le ganó a Gimnasia. El Pincha superó a los xeneizes 2 a 1. En la próxima fecha Boca recibirá a Newell’s y Estudiantes visitará a Defensa y Justicia. River, por su parte, superó 2 a 0 a Gimnasia y consiguió su segundo triunfo consecutivo. En la próxima fecha visitará a Rosario Central y los de La Plata recibirán a Aldosivi.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
