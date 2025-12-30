Balvanera: un colectivo atropelló a un hombre de 55 años que cruzaba la calle

La mañana del anteúltimo día del año comenzó con un trágico incidente vial en el barrio porteño de Balvanera. Allí, un colectivo de la línea 95 atropelló a un peatón que cruzaba la calle y que murió en el lugar producto del fuerte impacto.

Según consignaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION, la víctima es un hombre de 55 años —de quien no se conoce la identidad— que presentaba “lesiones incompatibles con la vida”.

En tanto, de acuerdo con LN+, el colectivo circulaba fuera de servicio y sin pasajeros. En medio del operativo, el personal de la Comisaría Vecinal 3 C —que se acercó al lugar luego de ser convocado por el SAME— colocó un gazebo para resguardar el cuerpo de la víctima, que según las primeras versiones cruzó por la mitad de la calle.

Un móvil del servicio de salud arribó a la intersección de las calles Pasteur y Viamonte apenas pasadas las 7 de este martes y constató el fallecimiento del hombre. A partir de ahí continuó el trabajo del personal de la Policía Científica de la Ciudad en el lugar para comprobar cómo se dio el incidente.

El accidente frente Aeroparque

Un fuerte choque similar tuvo lugar hace poco más de un mes en la avenida Rafael Obligado, frente a la terminal de cargas del Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, cuando un automovilista atropelló y mató a un hombre que cruzaba la calle.

Según informaron fuentes del SAME a LA NACION, el conductor del vehículo —un joven de 26 años— quedó bajo resguardo policial; la víctima tenía 40 años.

Un hombre murió tras ser atropellado por un conductor frente al Aeroparque Jorge Newbery Aníbal Greco

Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron a este medio que el hecho ocurrió apenas pasadas las 3.30, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades, que acudieron al lugar para verificar el siniestro. De esta forma, el Personal de la Comisaría Vecinal 14C constató el fallecimiento junto al personal del SAME e instaló un gazebo para realizar las pericias correspondientes.

En tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54 ordenó la detención del conductor bajo el cargo de homicidio culposo y el secuestro del vehículo, un auto Nissan Tiida.