California subasta más de 800 propiedades cerca de Los Ángeles desde solo US$100: cómo participar

El condado de Riverside en California, ubicado a una hora de Los Ángeles, llevará a cabo una subasta de más de 800 parcelas y viviendas. Durante el evento, los interesados contarán con oportunidades para obtener terrenos y propiedades a precios por debajo de los valores de mercado. Las primeras ofertas para varios de los espacios disponibles comenzarán en un piso de solo 100 dólares.

Riverside, California, realizará una subasta de parcelas y propiedades

De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial del Tesoro del condado, el remate comenzará el 23 de abril a las 8 (hora local) y se extenderá hasta el 28 de abril, cuando terminarán de subastarse todos los ítems incluidos.

El condado de Riverside rematará casas y terrenos con ofertas iniciales de 100 dólares Google Maps

Este tipo de eventos pone a disposición propiedades y terrenos con deudas fiscales que nunca fueron abonadas.

Dado que se trata de un remate, en esta ocasión los potenciales compradores podrán acceder a precios diferenciales, muy por debajo de los que suele presentar el mercado inmobiliario del Estado Dorado.

Según el testimonio de una pareja de interesados a NBC, en el pasado tuvieron que abandonar California por el precio de las casas. Tras un tiempo en Texas, decidieron volver y actualmente alquilan su hogar a la espera de una oportunidad.

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Esa chance finalmente podría llegar en la subasta del condado de Riverside, donde esperan encontrar su nuevo hogar a un valor que puedan pagar sin comprometerse financieramente.

Cuáles son los ítems de la subasta de Riverside que se rematarán por un precio inicial de US$100

Dentro del extenso listado total, hay ciertas parcelas que comenzarán a subastarse a un precio inicial de US$100. Estos los números de ítem:

Item 179

Item 180

Item 181

Item 182

Item 183

Item 184

Item 185

Item 186

Item 187

Item 188

Item 189

Item 190

Item 191

Item 192

Item 222

Item 224

Item 265

Item 268

Item 272

Item 290

Item 298

Item 303

Item 304

Item 383

Item 512

En el documento oficial sobre las ofertas con este valor base se pueden observar no solo los números, sino también el código correspondiente de cada uno para poder participar de la subasta.

Además, la lista general también incluye más información, como quién fue el último propietario registrado que tuvo el terreno o vivienda.

Aunque Riverside no puede anticipar cuál será el máximo de las subastas, un mínimo de US$100 significa una oportunidad accesible para miles de familias.

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Las ciudades de Riverside, el condado de California que subasta terrenos y propiedades

Las subastas se realizarán en múltiples sitios del condado de California.

Además de la ciudad homónima ubicada a una hora de Los Ángeles, Riverside tiene distintos centros urbanos en los que potenciales compradores podrán buscar sus oportunidades.

Con distintos paisajes urbanos y ofertas de infraestructura, entretenimiento y escuelas, el condado tiene ciudades para diferentes gustos y preferencias. Según el sitio oficial, el listado completo está compuesto por: