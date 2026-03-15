California subasta más de 800 propiedades cerca de Los Ángeles desde solo US$100: cómo participar
El remate comenzará el próximo 23 de abril a las 8 (hora local) y se extenderá hasta el 28 de abril
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El condado de Riverside en California, ubicado a una hora de Los Ángeles, llevará a cabo una subasta de más de 800 parcelas y viviendas. Durante el evento, los interesados contarán con oportunidades para obtener terrenos y propiedades a precios por debajo de los valores de mercado. Las primeras ofertas para varios de los espacios disponibles comenzarán en un piso de solo 100 dólares.
Riverside, California, realizará una subasta de parcelas y propiedades
De acuerdo con lo que presenta el sitio web oficial del Tesoro del condado, el remate comenzará el 23 de abril a las 8 (hora local) y se extenderá hasta el 28 de abril, cuando terminarán de subastarse todos los ítems incluidos.
Este tipo de eventos pone a disposición propiedades y terrenos con deudas fiscales que nunca fueron abonadas.
Dado que se trata de un remate, en esta ocasión los potenciales compradores podrán acceder a precios diferenciales, muy por debajo de los que suele presentar el mercado inmobiliario del Estado Dorado.
Según el testimonio de una pareja de interesados a NBC, en el pasado tuvieron que abandonar California por el precio de las casas. Tras un tiempo en Texas, decidieron volver y actualmente alquilan su hogar a la espera de una oportunidad.
Esa chance finalmente podría llegar en la subasta del condado de Riverside, donde esperan encontrar su nuevo hogar a un valor que puedan pagar sin comprometerse financieramente.
Cuáles son los ítems de la subasta de Riverside que se rematarán por un precio inicial de US$100
Dentro del extenso listado total, hay ciertas parcelas que comenzarán a subastarse a un precio inicial de US$100. Estos los números de ítem:
- Item 179
- Item 180
- Item 181
- Item 182
- Item 183
- Item 184
- Item 185
- Item 186
- Item 187
- Item 188
- Item 189
- Item 190
- Item 191
- Item 192
- Item 222
- Item 224
- Item 265
- Item 268
- Item 272
- Item 290
- Item 298
- Item 303
- Item 304
- Item 383
- Item 512
En el documento oficial sobre las ofertas con este valor base se pueden observar no solo los números, sino también el código correspondiente de cada uno para poder participar de la subasta.
Además, la lista general también incluye más información, como quién fue el último propietario registrado que tuvo el terreno o vivienda.
Aunque Riverside no puede anticipar cuál será el máximo de las subastas, un mínimo de US$100 significa una oportunidad accesible para miles de familias.
Las ciudades de Riverside, el condado de California que subasta terrenos y propiedades
Las subastas se realizarán en múltiples sitios del condado de California.
Además de la ciudad homónima ubicada a una hora de Los Ángeles, Riverside tiene distintos centros urbanos en los que potenciales compradores podrán buscar sus oportunidades.
Con distintos paisajes urbanos y ofertas de infraestructura, entretenimiento y escuelas, el condado tiene ciudades para diferentes gustos y preferencias. Según el sitio oficial, el listado completo está compuesto por:
- Banning
- Beaumont
- Blythe
- Calimesa
- Canyon Lake
- Cathedral City
- Coachella
- Corona
- Desert Hot Springs
- Eastvale
- Hemet
- Indian Wells
- Indio
- Jurupa Valley
- La Quinta
- Lake Elsinore
- Menifee
- Moreno Valley
- Murrieta
- Norco
- Palm Desert
- Palm Springs
- Perris
- Rancho Mirage
- Riverside
- San Jacinto
- Temecula
- Wildomar
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