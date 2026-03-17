Dónde se consigue y cuál es el precio de un iPhone 3G sellado en caja en 2026 en EE.UU.

Lo que para muchos es un celular antiguo guardado en un cajón, para otros puede ser una pieza de colección. El icónico iPhone 3G, uno de los primeros smartphones que popularizó Apple, hoy aparece en el mercado de reventa con precios que sorprenden a quienes buscan modelos históricos en Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta un iPhone 3G sellado en caja en 2026?

Las publicaciones recientes en eBay muestran que los dispositivos nuevos, sin abrir y en su embalaje original, pueden tener precios muy elevados.

El valor actual no depende de su tecnología, sino de su rareza y su importancia histórica E bay

Entre los ejemplos disponibles se encuentran:

iPhone 3G negro de 16 GB nuevo, sellado y desbloqueado con empaque original : US$35.000

: US$35.000 iPhone 3G original de 2008 sellado de fábrica (16 GB) : US$10.000

: US$10.000 iPhone 3G de 8 GB sellado, modelo A1241: US$2999

Las descripciones de los vendedores indican que se trata de unidades nuevas y sin activar.

Según análisis del mercado de tecnología retro publicados por Applesfera, los teléfonos antiguos de Apple ganan valor cuando conservan:

La caja original

Los accesorios incluidos

El plástico de fábrica sin abrir

Cuando el dispositivo mantiene esas condiciones, el precio puede multiplicarse.

¿Cómo era el iPhone 3G cuando Apple lo lanzó en 2008?

Apple presentó el iPhone 3G en junio de 2008, durante un evento en San Francisco. La empresa destacó que el nuevo modelo era dos veces más rápido que el iPhone original gracias a la conectividad 3G.

El teléfono incorporaba varias novedades respecto al primer iPhone:

GPS integrado para mapas y servicios de ubicación

Compatibilidad con Microsoft Exchange ActiveSync

Acceso a la App Store para descargar aplicaciones

Conexión automática entre redes Wi-Fi, EDGE y 3G

En ese momento, Apple fijó los precios oficiales en Estados Unidos en:

US$199 para el modelo de 8 GB

US$299 para el modelo de 16 GB

El dispositivo comenzó a venderse el 11 de julio de 2008 en Apple y en tiendas del operador AT&T.

¿Por qué estos iPhone antiguos valen tanto dinero?

El valor actual de estos teléfonos no se relaciona con su rendimiento técnico, explica Applesfera. Muchos de estos modelos ni siquiera pueden utilizarse en redes modernas.

En varios países, las operadoras ya desactivaron tecnologías antiguas como 2G, lo que limita incluso funciones básicas como las llamadas.

Los modelos nuevos, sin abrir y con su caja original, son los que alcanzan los precios más altos en reventa E bay

Sin embargo, el interés de los coleccionistas responde a factores históricos y de escasez dentro del mercado tecnológico retro. Entre los elementos que explican estos precios aparecen dos factores principales:

Importancia histórica del iPhone : el primer iPhone, presentado en 2007, cambió el diseño de los teléfonos móviles. Introdujo una interfaz táctil que eliminó casi todos los botones físicos y popularizó el concepto moderno de smartphone. También impulsó el ecosistema de aplicaciones móviles con la App Store.

: el primer iPhone, presentado en 2007, cambió el diseño de los teléfonos móviles. Introdujo una interfaz táctil que eliminó casi todos los botones físicos y popularizó el concepto moderno de smartphone. También impulsó el ecosistema de aplicaciones móviles con la App Store. Escasez relativa de unidades tempranas: en el primer año del iPhone original, Apple vendió alrededor de 1,39 millones de unidades, una cifra muy baja en comparación con los lanzamientos actuales de la compañía, que superan los 200 millones de unidades por modelo. Esa diferencia explica por qué algunos dispositivos de las primeras generaciones son más difíciles de encontrar en buen estado.

¿Qué dicen los comentarios de usuarios en eBay sobre el iPhone 3G?

Entre los aspectos más destacados por los compradores de aquella época aparecen la relación calidad-precio y el tamaño compacto del dispositivo.

Algunos comentarios señalan que el teléfono incluye funciones básicas de un smartphone y que, para esos años, resultaba especialmente práctico para personas que preferían dispositivos simples o para quienes recién comenzaban a usar teléfonos inteligentes.

Varios usuarios destacan que el dispositivo es atractivo por su valor nostálgico dentro de la historia de Apple.