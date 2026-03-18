Chequeos médicos y odontológicos gratis de la UBA: cronograma, barrios y servicios

La Universidad de Buenos Aires (UBA) dio inicio a su calendario de actividades del programa UBA en Acción. Durante esta semana, hasta el sábado 21 de marzo, la intersección de la Avenida Triunvirato y Teodoro García, en el barrio de Chacarita, funciona como sede de un despliegue multidisciplinario que ofrece servicios gratuitos de salud, asistencia veterinaria y asesoramiento profesional a toda la comunidad.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria, es llevada adelante por equipos integrados por docentes y alumnos de diversas facultades y tecnicaturas que articulan sus conocimientos para brindar soluciones directas a vecinos, con especial énfasis en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad.

La UBA inicia su ciclo solidario en Chacarita con servicios gratuitos de salud y asesoría

Cronograma de servicios prestados por la UBA en Chacarita

Día Lugar Horario Servicios Disponibles Miércoles Av. Triunvirato y Teodoro García (Chacarita) 09:00 a 21:00 Atención odontológica Jueves Av. Triunvirato y Teodoro García (Chacarita) 09:00 a 21:00 Atención odontológica Jueves 09:00 a 12:00 Salud: atención médica, oftalmológica, nutrición, veterinaria y castración, asesoramiento

· psicológico.

Asesoramiento jurídico Viernes Av. Triunvirato y Teodoro García (Chacarita) 09:00 a 21:00 Atención odontológica Sábado Av. Triunvirato y Teodoro García (Chacarita) 09:00 a 12:00 Salud: odontología, clínica, TA, toma de tensión arterial y glucemia, nutrición, consejería kinésica, atención podológica, determinación de grupo y factor sanguíneo, electrocardiograma, atención óptica-oftalmológica, atención psicológica. Asesoramiento económico y jurídico.

Veterinaria: atención clínica primaria de caninos y felinos, vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones

La UBA da servicios gratuitos de salud y asesoría

Dónde brindan los servicios

Según confirmaron desde la UBA, la asistencia se dará en Av. Triunvirato y Teodoro García, en el barrio de Chacarita.

Qué servicios se brindan gratis

Salud

El eje central de la convocatoria es la atención médica primaria. El cronograma destaca una fuerte presencia de la atención odontológica, que opera de martes a viernes en un horario extendido de 9 a 21. Asimismo, el programa contempla unidades móviles de óptica oftalmológica, medición de factores de riesgo cardiovascular, controles de glucemia y presión arterial, y consejería nutricional.

Para fortalecer el bienestar integral, se incorporó espacios de psicoeducación y jornadas enfocadas en habilidades socioemocionales, además de servicios de podología y kinesiología disponibles durante el cierre de la semana.

Asistencia animal y consultoría profesional

El programa trasciende la salud humana al incluir un área dedicada a la atención clínica veterinaria. Los vecinos pueden acceder a vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones para caninos y felinos, además de recibir orientación técnica sobre convivencia responsable.

En paralelo, se brinda soporte en áreas de alta demanda administrativa y legal. Profesionales y estudiantes avanzados ofrecen asesoramiento jurídico y contable gratuito, permitiendo que la ciudadanía resuelva inquietudes sobre derechos y trámites económicos sin costo alguno.

Dónde dan los servicios gratuitos de salud de UBA en acción

Educación

Finalmente, la UBA aprovecha este espacio para fomentar la inclusión educativa. Se disponen mesas de orientación vocacional donde se brinda información detallada sobre la oferta académica, el programa UBA XXI, las becas vigentes y el ingreso al Centro Universitario de Oficios, buscando incentivar el inicio de estudios superiores.