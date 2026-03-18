Fito Páez en el Movistar Arena: hasta qué hora funciona el subte B

Después de brillar con cuatro presentaciones en su Rosario natal, Fito Páez llega este jueves 19 y viernes 20 de marzo al Movistar Arena para presentar el Sale El Sol Tour 2026, un espectáculo completamente nuevo que reúne los hits más emblemáticos de su carrera reinterpretados con arreglos inéditos. A partir de este show, los usuarios se preguntan cómo funcionará el transporte público, sobre todo la línea B del subte para llegar y salir del microestadio.

Según precisaron desde la organización, el show comenzará a las 21 y darán puerta de las 19. En tanto, el subte en Buenos Aires opera generalmente de lunes a viernes de 5.30 a 23.30, sábados desde las 6 hasta la medianoche, y domingos/feriados de 8 a 22. De esta manera, quienes asistan al show del cantante rosarino podrán alcanzar este transporte público para volver a sus casas

La línea B del Subte es la recomendada para arribar al Movistar Arena X (@basubte)

En el Movistar Arena Buenos Aires se llevan a cabo espectáculos todas las semanas con artistas de primer nivel. En los últimos años, este recinto se consolidó como uno de los preferidos por el público, no solo por la calidad de su sonido, sino también por la comodidad de sus accesos, la propuesta gastronómica, la buena visibilidad hacia el escenario y la jerarquía de los artistas que se presentan allí.

El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 15.000 personas y se ha convertido en uno de los escenarios más convocantes de los últimos tiempos. En su programación próxima hay tanto figuras nacionales como internacionales, por lo que muchos fanáticos se preguntan cuál es la agenda de shows prevista para esta semana.

Dónde queda el Movistar Arena

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.

Cómo llegar al Movistar Arena

La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:

Colectivos

19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobus en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.

Trenes

San Martín (estación Villa Crespo)

Urquiza (estación Federico Lacroze)

Subte

Línea B (estación Dorrego)

Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.

A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.

Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.