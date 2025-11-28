Conrado Estol: cuáles son las tres claves imbatibles para un descanso reparador

“Casi el 40% de la población duerme menos de lo necesario”, afirmó el neurólogo Conrado Estol, al hablar acerca de la importancia de un buen descanso. Además, explicó cuáles son las tres claves para un correcto descanso reparador.

Según explicó el profesional, después de los 65 años, el 15% tiene dificultad para dormirse, el 20% para mantenerse dormido y el 35% se despierta demasiado temprano.

En ese sentido, propuso realizar una prueba sencilla: “Si alguien se duerme en menos de cinco minutos, no es un talento envidiable, sino una señal de déficit crónico de sueño. Normalmente son necesarios 10 a 15 minutos para quedar dormido”.

El especialista reveló los tres pilares para dormir bien (Foto: FreeP¡CK)

Cuáles son las tres claves para un sueño reparador

Estol subrayó que la primera clave de dormir no es solo cuestión de horas: la regularidad es igual o más importante. Al mismo tiempo, añadió: “Quienes mantienen horarios consistentes de sueño –incluso fin de semana– reducen el riesgo de muerte por cualquier causa, incluso cáncer o enfermedades cardiovasculares”.

En segundo lugar, expresó: “Quienes tienen más dificultad para levantarse temprano los lunes es por el desarreglo horario que han hecho durante el fin de semana. Y ese cambio de horario de sueño entre días de semana y fin de semana aumenta el riesgo de depresión. Un estudio de biopsia muscular en jóvenes que durmieron pocas horas mostró un cambio significativo con aumento de todos los marcadores de inflamación y lesión celular”.

El tercer pilar es la calidad, que se mide como la proporción del tiempo efectivamente dormido en la cama. Lo ideal es un 85% o más. “Las personas que no alcancen el número adecuado de horas durmiendo están expuestas a duplicar su riesgo de demencia”, cerró Estol.