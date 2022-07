Cortes de ruta y movilizaciones por el “Salario Básico Universal”: cuáles son los puntos de la concentración

El país y sus principales ciudades prometen un día cargado en el tránsito por una marcha nacional de organizaciones sociales que a partir de las 10 realizarán piquetes en una “jornada de lucha” cuyo objetivo principal es reclamar por el Salario Básico Universal.

Aunque los organizadores, entre los que hay organizaciones como el MTE (Movimiento de los Trabajadores Excluidos) de Juan Grabois que son parte del Frente de Todos oficialista, no precisaron todavía los puntos exactos de corte, ya se sabe que en la Ciudad de Buenos Aires buscarán interrumpir el tránsito en el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra, dos de los accesos principales para la capital.

Para quienes quieran ingresar a la Ciudad, esto se suma al hecho de que la estación Retiro se encuentra cerrada porque en su interior se están realizando trabajos de reparación de las vías, así como una renovación del equipamiento, por lo que la centenaria cabecera no estará habilitada a pasajeros hasta el 31 de julio, lo que resta un acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, desde el Gobierno de la Ciudad confirmaron a LA NACION que a partir de las 17 hs habrá otra manifestación de trabajadores de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en el cruce de las Avenidas Boedo y Rivadavia, más precisamente en la sucursal del supermercado Easy, en lo que será un r”eclamo contra los grandes generadores de residuos de consumo”.

También sin precisar las coordenadas exactas, se manifestó que habrá cortes de ruta, asambleas y movilizaciones con puntos de concentración en Santa Fe, Mendoza, Formosa, Chaco, Tucumán, Salta, La Rioja, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero.

De la convocatoria participan, junto al MTE, la CTA Autónoma, el Frente Popular Darío Santillán, La Poderosa, Nuestramérica y el Partido Piquetero.

Por qué es la marcha de hoy

El principal reclamo detrás de la protesta nacional es la implementación de un Salario Básico Universal de $15.000, el equivalente a la canasta básica alimentaria individual, que podría ampliarse a siete millones de personas que carecen de ingresos fijos. Esta idea fue apoyada por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero negada por la Portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, que manifestó que “no dan las cuentas”.

En aquel entonces, Grabois, uno de los organizadores de la actual marcha, le contestó a la funcionaria del Ejecutivo: “No conoce el país porque no salió de la General Paz. No conoce nada que no quede por Palermo Hollywood”, a lo que agregó en un tweet: “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales tendrían su salario básico universal. Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”.

Puede ser que perdamos, puede ser que ganemos; pero sabemos qué intereses defendemos y no nos entregamos... ni por una sonrisa, un banquete o unas monedas como diría Evita. Mañana a la ruta. Por las y los jubilados, asalariados y trabajadores de la economía popular. pic.twitter.com/oRMLn0BdfF — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 19, 2022

Frente a la marcha de hoy, el dirigente social, que junto a su frente Patria Grande integra todavía el Frente de Todos, publicó otro comunicado en Twitter en el que se manifestó: “Puede ser que perdamos, puede ser que ganemos; pero sabemos qué intereses defendemos y no nos entregamos... ni por una sonrisa, un banquete o unas monedas como diría Evita. Mañana a la ruta. Por las y los jubilados, asalariados y trabajadores de la economía popular”.