Cristina Kirchner declara de forma presencial en la causa Cuadernos; alerta naranja en la costa atlántica por el viento
Además, designaron veedores para la AFA por 180 días; hoy se cumplen 34 años del atentado a la embajada de Israel; Donald Trump pidió la salida de Miguel Díaz Canel de Cuba. Estas son las noticias de la mañana del martes 17 de maro de 2026
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LA NACION
- Cristina Kirchner declara hoy de forma presencial en el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Fue citada a indagatoria, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública. Será escoltada por su custodia desde su casa, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad, a Comodoro Py. La militancia kirchnerista va a acompañar a la expresidenta a los tribunales federales.
- La Costa Atlántica, en alerta naranja por tormentas y vientos. Las autoridades del municipio de General Pueyrredón suspendieron la actividad en establecimientos educativos hoy, en principio en el turno mañana. El pronóstico anticipa tormentas con lluvias importantes y la posibilidad de vientos muy fuertes, que podrían provocar anegamientos y riesgo de caída de cableados y árboles.
- Donald Trump pidió la salida de Miguel Díaz Canel para avanzar con las negociaciones con Cuba. El presidente de Estados Unidos dijo que espera tener el “honor de tomar Cuba”, que está sumida en una crisis energética. Además volvió a presionar al régimen y afirmó que tiene la facultad de hacer lo que quiera con la isla: “es una nación muy debilitada en estos momentos”, aseguró el republicano, mientras Cuba volvió a sufrir un nuevo apagón masivo que dejó gran parte del país a oscuras.
- Se cumplen 34 años del atentado terrorista a la embajada de Israel en Argentina. El acto central, que contará con la presencia del presente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, será a las 14.30 en Arroyo y Suipacha. El ataque perpetrado por Hezbollah con apoyo de la Republica Islámica de Irán causó 29 muertos y más de 250 heridos, y fue la primera vez que el terrorismo internacional atentó en nuestro país.
- El Gobierno designó por 180 días a los veedores en la AFA. La medida fue impulsada por la Inspección General de Justicia con el objetivo de revisar la documentación contable y los contratos de la entidad. Los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales para elaborar un informe sobre el manejo institucional y económico.
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Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
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