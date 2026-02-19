Cuándo empiezan las clases en Córdoba 2026: este es el calendario escolar
El gobierno de la provincia adhirió al cronograma federal para garantizar los 190 días de actividad; el esquema oficial detalla el retorno a las aulas y el receso de mitad de año
El Ministerio de Capital Humano difundió los detalles del esquema educativo tras el acuerdo entre las 24 jurisdicciones en la asamblea del Consejo Federal de Educación. La definición de la agenda académica marca el rumbo para la organización de las familias y el cronograma de clases en Córdoba.
¿Cuándo empiezan las clases en Córdoba?
El esquema oficial determina que el inicio de la actividad escolar en la provincia es el 2 de marzo. Esta fecha señala el retorno de la comunidad educativa a las instituciones tras las vacaciones de verano. Las autoridades fijaron el cierre de las aulas para el 18 de diciembre. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó estos detalles luego del consenso alcanzado entre los responsables educativos de todo el país.
Otro dato fundamental para la agenda familiar refiere al descanso de mitad de año. El receso invernal en territorio cordobés ocurre entre el 6 y el 17 de julio, una franja temporal que coincide con la elección de otras provincias de la región centro. La similitud de fechas facilita el movimiento turístico y la coordinación de actividades en la zona. El calendario escolar marca el rumbo para la organización de los hogares y el sistema educativo provincial.
Compromiso federal por los 190 días de actividad
Los ministros de educación de todo el país ratificaron su compromiso con los 190 días de clase efectivos, una normativa que los funcionarios acordaron en noviembre que garantiza este piso mínimo de escolaridad para todos los niveles obligatorios. Las autoridades diseñaron el calendario con los feriados nacionales y provinciales a la vista. El ajuste de la agenda académica responde a estos objetivos de calidad educativa.
El Gobierno nacional oficializó el cronograma tras la asamblea del Consejo Federal de Educación, el organismo que estableció las pautas para cumplir con la meta obligatoria de jornadas. La unificación de criterios entre las provincias permite un control más estricto sobre el ciclo lectivo nacional. Los distritos asumen la responsabilidad de asegurar que los alumnos permanezcan en las escuelas la cantidad de tiempo necesaria para su formación integral.
Cronograma escolar en el resto del país
El detalle para cada jurisdicción presenta la siguiente organización:
- Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
