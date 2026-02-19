Cuándo empiezan las clases en Santa Fe 2026: este es el calendario escolar
La gestión provincial definió el retorno a las aulas; el esquema oficial contempla el periodo de descanso invernal y la fecha de finalización del ciclo lectivo
El Gobierno nacional y los ministerios provinciales oficializaron el cronograma educativo tras la asamblea número 148 del Consejo Federal de Educación. La medida garantiza la organización de las familias santafesinas para el inicio del ciclo lectivo 2026 en todo el territorio de Santa Fe.
¿Cuándo empiezan las clases en Santa Fe 2026?
En la provincia de Santa Fe, la actividad en las aulas inicia el 2 de marzo y estudiantes de todos los niveles educativos cursan sus estudios hasta el 18 de diciembre, fecha prevista para el cierre oficial del año escolar. El cronograma santafesino establece además el periodo de receso invernal entre el 6 y el 17 de julio. Los habitantes de la provincia ya disponen de la información necesaria para planificar el regreso a los establecimientos educativos.
Acuerdo federal para garantizar los 190 días de actividad
Los ministros de las 24 jurisdicciones argentinas asumieron un compromiso central durante la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE). Los funcionarios ratificaron el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos para el periodo 2026. Esta meta respeta la normativa vigente que los representantes provinciales acordaron en el mes de noviembre, una planificación que busca fortalecer la continuidad pedagógica en todo el territorio nacional. Cada distrito ajustó su calendario particular para alcanzar este objetivo mínimo de jornadas escolares.
Cronograma detallado para el resto de las provincias argentinas
- Buenos Aires: inicio 2 de marzo y fin 22 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- CABA: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- Catamarca: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Chaco: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- Chubut: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Corrientes: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Entre Ríos: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Formosa: inicio 2 de marzo y fin 17 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- La Pampa: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- La Rioja: inicio 2 de marzo y fin 23 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Mendoza: inicio 25 de febrero y fin 22 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Misiones: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Neuquén: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Río Negro: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Salta: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- San Juan: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- San Luis: inicio 23 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: inicio 25 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Santa Fe: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 6 al 17 de julio.
- Santiago del Estero: inicio 18 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 20 al 31 de julio.
- Tierra del Fuego: inicio 24 de febrero y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
- Tucumán: inicio 2 de marzo y fin 18 de diciembre; receso invernal del 13 al 24 de julio.
