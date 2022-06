“Debo mantener mi fe”: qué dice el conmovedor tema que una de las hijas de Esteban Bullrich le compuso a su papá

Este martes, Estaban Bullrich realizó el evento “La vida es hoy”, en el Movista Arena, con el objetivo de concientizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para crear el primer centro especializado en la Argentina. Sin lugar a duda, uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue cuando una de las hija del exsenador se subió al escenario para cantar la canción que le compuso a su padre.

A través de sus redes sociales, Bullrich, quien es padre de cinco hijos, abrió su corazón y contó qué sintió cuando oyó a su hija Margarita dedicarle las coplas. “Qué emocionante, qué lindo regalo”, escribió en el feed de su Instagram el exministro de Educación.

Luego, comparó con un pasaje bíblico: “Como en las Bodas de Caná, dejamos lo mejor para el final”. Finalmente, indicó: “Esta canción la compuso mi hija Margarita para mí. Gracias, @marga.bullrich por hacerme llorar y reír, tu orgulloso papá”. La publicación fue acompañada del emoji de un corazón.

A su vez, el posteo fue acompañado de un video en el que se puede ver a la joven sentada en una pequeña butaca arriba del escenario. Con una guitarra, Margarita interpretó la canción de su autoría que hizo emocionar a todo el público, en especial a Esteban, quien no pudo evitar las lágrimas. Además de la joven, arriba del escenario estaba el resto de su familia, acompañándola.

Esteban Bullrich junto a su familia en el evento a beneficio en el Movistar Arena Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Después de todo este tiempo, sé que soy fuerte”; “Debo pelear, debo mantener mi fe”; “A veces la vida no es tan fácil como te dicen”, fueron algunas de las frases que Margarita escribió para su padre.

El evento

El evento comenzó alrededor de las 19 y hubo música en vivo y grandes reflexiones. La conducción estuvo a cargo del secretario general de LA NACION, José Del Rio, quien conversó con Bullrich sobre sus mayores desafíos, sus temores y sus grandes victorias. En tanto, el exsenador estuvo toda la noche acompañado de sus seres queridos.

Esteban Bullrich en el evento en Movistar Arena Santiago Filipuzzi - LA NACION

Se trató de un evento movilizante, en el que el exministro reflexionó: “Hay que planear como si fueras a vivir 100 años y vivir como si fueras a morir mañana. Así lo decía San Agustín. Vivo cada día como si fuese el último”. En una serie de preguntas íntimas, Bullrich habló sobre cómo aprendió a llevar la enfermedad: “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”.

A su vez, habló de su mayor temor: “Me da miedo perderme”. Consultado sobre qué título le pondría a su vida, dijo: “Todavía no terminó, así que no le puedo poner título. Lo que sí, espero terminar como un buen tipo”. Finalmente, se animó a brindar un consejo a aquellas personas que atraviesan situaciones adversas: “No sé si les recomendaría un libro. Les diría que mientras haya luz, hay esperanza. Dios no les da a los humanos una cruz que no puedan cargar. Seamos felices. Vivamos al máximo. La pu... que vale la pena estar vivo”.

Esteban Bullrich junto a su familia en el evento a beneficio en el Movistar Arena Rodrigo Néspolo - LA NACION

Al evento asistieron alrededor de 3500 personas, entre los que se encontraban el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel; el diputado nacional Diego Santilli; el exPuma Gonzalo Longo; el diputado nacional Gerardo Milman; el exministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich; la conductora de televisión Cecilia “Caramelito” Carrizo, cuyo hermano murió por ELA; el diputado nacional Cristian Ritondo; Eduardo Escasany (Banco Galicia); y el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger.

Asimismo, participaron del evento Carlos Páez Vilaró, sobreviviente de la tragedia de los Andes; Mateo Salvatto, que desarrolló “Hablalo”, la aplicación que permite la comunicación oral a personas con dificultades del habla; la cantante Silvina Moreno y Marcela Capuano, quien padece ELA desde hace nueve años. El encargado de cerrar la jornada fue Diego Torres.

En el evento se recaudaron 25 millones de pesos para la creación del centro.