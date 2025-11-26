Denuncian mala praxis en una maternidad de Córdoba y le atribuyen la muerte de al menos siete bebés

A la denuncia de una mujer por una presunta mala praxis que habría llevado a la muerte de su bebé recién nacida se le suman al menos otras siete acusaciones similares en el Hospital Nueva Maternidad de la provincia de Córdoba.

El caso que tomó relevancia mediática fue el de Evelin Medina, de la ciudad de Córdoba. La mujer denunció que el lunes 10 de noviembre se acercó al hospital para un último control, donde le indicaron que volviera el viernes 14 para que la internaran y se le induzca el parto, contó en diálogo con el medio local La Voz.

Ese día, tras darle varias medicaciones, la víctima aseguró que se quedó dormida y, al despertar, le dijeron que tenía que ir a cesárea. Al día siguiente, ingresó al quirófano a las 13.30. “Antes de entrar, la bebé estaba bien, con latidos”, aseguró.

Medina denunció que el quirófano no estaba correctamente preparado e indicó que la doctora le daba indicaciones a los practicantes de cómo realizar el proceso. La beba nació a las 14.50. Detalló que la vio moverse, aunque no escuchó su llanto. Minutos más tarde le informaron a la madre de Medina que la beba salió sin signos vitales. Su denuncia, que quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 4, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón. La causa se caratuló como “muerte de etiología dudosa”.

Por otro lado, con el correr de los días se sumaron varios casos más. Por ejemplo, Alcira y Marcelo Ramallo, perdieron a su hija Azul Ramallo, una joven de 21 años que murió días después de someterse a una cesárea en septiembre. Desde entonces piden explicaciones y aseguran que no saben qué ocurrió durante la intervención. La beba, por su parte, sobrevivió, pero Azul falleció pocas horas después.

Alcira y Marcelo, padres de Azul, la joven de 21 años que murió en el Nueva Maternidad de Córdoba El Doce TV

“Mi hija era sana, todos los estudios previos al parto le dieron normales. Tuvo una cesárea porque el bebé era grande. Dio a luz al mediodía, a la tarde la pasaron a terapia, a la noche la intubaron, al otro día nos dijeron que no le funcionaban los riñones y que tenía complicados los pulmones. A las seis de la tarde nos llamaron para decirnos que había tenido un paro cardiorrespiratorio”, contó, de acuerdo a lo que publicó El Doce.

En este contexto, y con más denuncias radicadas, el fiscal De Aragón ordenó el martes un allanamiento en la Maternidad Provincial, donde se secuestraron historias clínicas y documentación médica. Al mismo tiempo, se investigan tres casos más ocurridos este año, dos bebés y una madre, y otra denuncia del año pasado.

“A mi hijo lo tuve el 6 de enero. Fui por la guardia y dije que estaba con contracciones. Me dijeron que tenía que esperar dos horas porque estaban colapsados. Esperé desde las 9 hasta las 19″, dice otro de los testimonios.

La madre, cuya identidad no fue revelada, agregó: “Supuestamente me dijeron que cuando fueron al parto estaba muerto, pero tengo los videos de que mi hijo se estaba moviendo bien. No sé qué le habrán hecho. No me mostraron a mi hijo, yo escuché tres veces que lloró pero me dijeron que era mi conciencia”.

Protesta en el Hospital Nueva Maternidad de Córdoba El Doce TV

#URGENTE #AHORA golpes roturas y amenazas en la Maternidad Provincial en medio de un protesta por los bebés muertos. Los familiares se enfrentaron con la policia y rompieron vidrios y computadoras. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/3IVjMfaXuB — Leonardo Guevara (@leoguevara80) November 25, 2025

El martes se desató una protesta de familiares en el Hospital Nueva Maternidad para exigir explicaciones luego de que el director de la institución sanitaria, Luis Ahumada, asegurara tener “el mejor” promedio de fallecidos entre los hospitales públicos del país.

También expresó que desde la inauguración del nosocomio en 2023, hubo dos muertes de parturientas: el caso de una joven de 14 años y el caso de Azul Ramallo, que falleció por sepsis.

El abogado Gustavo Nievas, quien fue defensor de Brenda Agüero en la causa de la muerte de varios bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, asumió la representación del conjunto de familiares y familiares por la muerte de bebés y madres por presunta mala praxis en el Nueva Maternidad.

Actualmente hay siete denuncias formales y cuatro adicionales ya presentadas. Además, se sumarán otras tres en las próximas horas, según afirmó el medio cordobés Cba24.

Nievas sostiene que -en base a los testimonios- hay fuertes indicios de mala praxis, fallas graves en los protocolos de atención, deficiencias en el equipamiento y en la capacitación del personal, y un posible nivel de contaminación que habría agravado los cuadros clínicos. En sus declaraciones, las madres coincidieron en que las muertes de sus hijos fueron repentinas y que recibieron explicaciones poco claras por parte del personal del hospital.