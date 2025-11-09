Después de la lluvia vuelve el calorcito: cómo estará el tiempo este domingo en Buenos Aires, según el SMN

Luego de una jornada fría durante el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la temperatura subirá en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El último informe del organismo indicó que las condiciones del tiempo mejorarán durante la jornada del domingo.

El segundo día del fin de semana iniciará con nubosidad, que se mantendrá durante la tarde. El día se presentará con una temperatura máxima de 25°, mientras que la mínima rondará los 13°.

La nubosidad durante el día se debe al ingreso de un frente de viento norte que afectará principalmente a las provincias de la franja central del país.

El clima durante este fin de semana, según el SMN

Recomendaciones ante un cambio brusco de temperatura

Tomar mucha agua durante todo el día.

Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.

Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.

Protegerse del sol.

Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.

El clima, a nivel nacional

A nivel nacional, el frío dirá presente únicamente en la Patagonia. Allí, para este domingo se intensificará un masa de aire frío que provocará un descenso de las temperaturas, ubicando las mínimas en hasta 5° C.

En la ciudad de Ushuaia se esperan nevadas durante la jornada, por momentos con tandas de moderada intensidad.