Docentes universitarios convocan a un paro; Trump le reclama a la OTAN que intervenga en Ormuz

Docentes universitarios convocan a un paro en la primera jornada de clases del año. La medida, que afecta el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país, es en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la reapertura de paritarias. Los gremios además anticiparon nuevas medidas para todo el semestre y una marcha federal en abril.

Milei suma a Adorni a su agenda para ratificarle su apoyo. El Presidente estará acompañado del Jefe de Gabinete en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba y en otro evento en Granaderos. Adorni dijo que la presencia de su mujer en la comitiva presidencial en Nueva York fue un “error, no un delito”, y deslizó sospechas de que las imágenes en las que aparece subiendo a un avión rumbo a Punta del Este surgieron de “puertas adentro”.

Donald Trump advierte que la OTAN enfrenta un futuro muy malo si sus aliados no ayudan a abrir el Estrecho de Ormuz. El mandatario presiona a los países europeos para que intervengan en el paso marítimo clave para transportar petróleo, que esta bloqueado por Irán en el marco de la guerra. “Si no hay respuesta, o si es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, dijo Trump en una entrevista.

La AFA busca rival para la Scaloneta tras la suspensión de la Finalissima. La UEFA no pudo acordar con la AFA una nueva sede para el partido que debía jugarse el 27 de marzo en el estadio Lusail en Qatar, y que quedó descartado por la guerra en Medio Oriente. A menos de 100 días del Mundial la Argentina se quedó sin rivales en la preparación para la Copa del Mundo.

River ganó y Boca no pudo contra Unión. Los millonarios le ganaron a Sarmiento 2 a 0 y lograron su segunda victoria consecutiva con Coudet como técnico. La próxima fecha, la 12, los de Núñez visitaran a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Sarmiento recibe a Aldosivi. Boca empató 1 a 1 con Unión en Santa Fe: en la próxima fecha los xeneizes recibirán a Instituto, mientras que Unión enfrentará a Defensa y Justicia.

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