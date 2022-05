Eclipse total: la luna se tiñó de rojo y los usuarios compartieron increíbles fotos en las redes sociales

Millones de personas en todo el mundo apreciaron el eclipse lunar que se observó entre el domingo y el lunes en casi todo el continente americano, el norte de Europa, el sur de Asia, África, en los océanos el Pacífico, Atlántico, Indico y en la Antártida. El fenómeno cubrió la totalidad de la superficie lunar y tiñó el astro de color rojizo, por lo que se prestó para hermosas postales que fueron tomadas por los aficionados que supieron esperar el momento preciso. Orgullosos con el resultado de sus capturas, muchos usuarios las compartieron en sus redes sociales.

El evento astronómico tuvo todos los condimentos necesarios para ser especial. Con sus tres horas y 20 minutos de duración, fue el segundo eclipse más largo del siglo desde el año 1440. Además, coincidió con la Luna Llena teñida de rojo, un fenómeno que también ocurrió en noviembre del 2021.

Con este escenario, usuarios de Twitter compartieron, desde distintos países, publicaciones del fenómeno astrológico en sus respectivas cuentas. En un principio, subieron imágenes del eclipse parcial, con todas las expectativas para lo que se venía a continuación.

Eclipses como este se llevan a cabo cuando la Luna pasa por la sombra de la Tierra (penumbra) parcialmente y solo una parte del satélite atraviesa la sombra más oscura (umbra). Dependiendo de la magnitud, un color rojo oscuro, oxidado o simplemente un gris carbón puede aparecer en la parte sombreada de la superficie lunar.

En esta ocasión, la tonalidad roja en la Luna se lució a la perfección y se extendió desde las 00.20 hasta la 01.49. En ese rango horario, el eclipse lunar ya era tendencia en las redes sociales y las postales se acumularon instantáneamente.

Por tratarse de un eclipse lunar, no fue necesario que los aficionados consiguieran un equipamiento especial para apreciar el fenómeno. Sin embargo, las personas que sí contaban con este elemento esencial postearon las postales más llamativas. “Les comparto algunas fotos que tomé con mi telescopio”, escribió una joven desde México, uno de los puntos donde más se apreció el Eclipse.

El eclipse lunar también se prestó para las reflexiones de los espectadores, que compartieron sus emociones y sentimientos junto a las imágenes del fenómeno. “¿Cuántos estaremos mirando a la luna? ¿Cuántas miradas anheladas y distanciadas estarán coincidiendo? Ojalá que la mía sí lo haga, y cuando se reflejen nuestras miradas, nos reconozcamos”, expresó un joven.

Para aquellos que creen, detrás del Eclipse también hay repercusiones astrológicas y una usuaria se encargó de detallar lo que este fenómeno implica para los distintos signos del zodiaco. “Los eclipses de luna son cierres y culminaciones. Hay iluminación, oscuridad y una vez más iluminación, por eso son momentos muy valiosos para elevar el entendimiento de una situación particular. Su influencia depende del área de la carta que se active”, introdujo en su explicación.

Y agregó en la red del pajarito: “Hay que mirar qué planetas o ángulos tenemos en el eje Tauro-Escorpio (grado 25) y en el mismo grado del resto de signos fijos (Leo-Acuario). Los eclipses son una bomba de energía y este, en particular, se da muy cerca a los nodos, lo que multiplica aún más su fuerza. Lo más importante es vivirlo en consciencia y entender qué es aquello que debemos dejar ir”.

En algunos países, el fenómeno astronómico se pudo ver desde lugares muy particulares. En Chile, por ejemplo, coincidió con el show de la banda de música Coldplay. “Coldplay + Eclipse lunar = perfección”, apuntó una joven junto a una foto del evento musical.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios tampoco no dejaron pasar los bloopers vinculados al evento astronómico y los convirtieron en graciosos memes. En esta ocasión, la mayoría hizo alusión a las diversas postales que sacaron desde sus respectivos celulares, que por la calidad no dejaban apreciar de la mejor forma al Eclipse y, en muchos casos, las imágenes salieron borrosas.