El Banco Central tomó un préstamo por US$3000 millones para pagar deuda; Milei recibe a Isabel Díaz Ayuso

21/06/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en la Real Casa de Correos, a 21 de junio de 2024, en Madrid (España). Ayuso concede hoy a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Este encuentro es la única cita oficial del mandatario argentino dentro de su nueva visita a España. Después de este acto, Milei recibe un galardón de la asociación Juan de Mariana en el Real Casino de Madrid. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

