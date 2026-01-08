El Banco Central tomó un préstamo por US$3000 millones para pagar deuda; Milei recibe a Isabel Díaz Ayuso
Además, Donald Trump habló con Petro; la NASA confirmó una misión tripulada a la Luna; una tormenta de nieve azota a Europa. Estas son las noticias de la mañana del 8 de enero de 2026
LA NACION
- El Gobierno obtuvo los dólares para pagar los vencimientos de deuda de mañana. La Casa Rosada debe cancelar cerca de 4200 millones de dólares a tenedores de títulos públicos de la Argentina. El Tesoro acordó con un grupo de bancos y obtuvo un préstamo REPO de 3000 millones de dólares con una tasa del 7,4% anual: de esta forma el Gobierno consiguió juntar el dinero que le permitirá pagar los vencimientos en tiempo y forma.
- Javier Milei recibe a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada. La presidenta de la Comunidad de Madrid viene de pasar unos días de descanso en Punta del Este, Uruguay, y es una figura del Partido Popular, principal fuerza de oposición al gobernante socialista Pedro Sánchez, con quien se ha enfrentado Milei. Uno de los temas de agenda de reunión será la situación de Venezuela.
- Donald Trump confirmó que habló con Petro. “Llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y tono, y espero reunirme con él próximamente”, detalló el presidente estadounidense en un posteo en redes. La comunicación se dio en medio de las tensiones que hay entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos.
- Una tormenta de nieve complica a gran parte de Europa. El temporal provocó caos en el transporte de varios países europeos, ya que obligó a cancelar vuelos en Países Bajos, Francia y Bélgica, y suspender los tranvías y trenes mientras varias rutas permanecen cortadas. Además, en algunas regiones europeas hubo cortes de luz.
- La NASA confirmó la primera misión tripulada a la Luna en 50 años. Anunció la ventana de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada desde el proyecto Apolo a la Luna. El 6 de febrero comenzará el periodo habilitado para el despegue, que se extenderá por 60 días hasta abril, pero no tocará la Luna: la misión estará compuesta por 4 astronautas.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
