El llanto desconsolado de un gasista al que le robaron su camioneta con todas las herramientas

En los últimos días, dos trabajadores de la ciudad de Córdoba vivieron distintos hechos de inseguridad que los despojaron de sus instrumentos de trabajo. La semana pasada fue el turno de un mecánico al que le desvalijaron su taller y que había invertido alrededor de 400.000 pesos en la compra de herramientas y maquinaria. Y en esta oportunidad, el damnificado fue un gasista al que le robaron su camioneta con todas las herramientas de trabajo.

En la tarde del lunes, Juan Domingo Vega y su hijo, quienes se ganan la vida haciendo trabajos particulares, realizaban una instalación en un departamento ubicado en el barrio cordobés de Güemes y, en apenas 20 minutos, un grupo de ladrones se llevó el vehículo donde estaban todas sus herramientas de trabajo. “Mi hijo escuchó un ruido y, cuando salimos, la camioneta ya no estaba más”, contó al noticiero Telenoche.

El desgarrador llanto de un gasista al que le robaron la camioneta en Córdoba - Fuente: eldoce

Desalentado por el trágico acontecimiento, Vega no pudo contener sus lágrimas al relatar en qué medida lo afecta este nuevo hecho delictivo. “Me siento muy mal, esta es mi fuente de trabajo. Yo vivo de esto. Fueron 20 minutos. A mí me cortan las manos. Me llevaron las herramientas y todo”, manifestó.

Además, el gasista confesó que todavía sigue pagando la camioneta. “Yo le iba dando dos o tres mil pesos por mes. Lo que iba juntando de a poco. Ahora se la estoy debiendo, eso es lo que duele. Uno se levanta temprano a laburar y te pasa esto”, indicó antes de quebrarse.

Vega indicó que todo lo que tenía era fruto del esfuerzo y que vive con temor por la inseguridad. “Da una impotencia increíble. Yo laburo desde los 15 años. Lo que tengo me lo gané por mi propia cuenta. Uno no puede vivir con miedo y salir con miedo. A veces, cuando surgía alguna urgencia, mi esposa me acompañaba y hasta se quedaba en la camioneta para cuidarla”, dijo.

Para aquellas personas que puedan aportar datos sobre el vehículo robado en la calle Peredo al 400 del barrio Güemes, el damnificado señaló que se trata de una Chevrolet S10 color gris plata con patente FJV909. Y quienes puedan colaborar para que Vega pueda comprar herramientas para volver a trabajar, su número telefónico es (351) 699-4993.

El mecánico asaltado en Córdoba

Damián Omar Chaguri, el mecánico cordobés al que le desvalijaron su taller y que había invertido alrededor de 400.000 pesos en la compra de herramientas y maquinaria, recibió la ayuda económica de miles de personas luego de una gran campaña solidaria que inició El Dipy en redes sociales. Y como recuperó más del dinero que había perdido, decidió donar alimentos a varios comedores comunitarios.

“Antes que nada, quiero seguir agradeciendo a cada uno por cada mensaje de aliento que me siguen mandando. Perdón si no llegamos a responder a todos, pero sepan que estamos felices y agradecidos. Por eso; ahora solo nos queda devolver un poco de todo lo que hicieron por mí. Queremos sumar esto a las tantas donaciones que ya hemos estado haciendo a gente que más lo necesita. Con esta pequeña colaboración, muchas personas van a tener su plato de comida caliente. Una vez más, gracias a todos por tanto”, escribió el mecánico, de 29 años, en su cuenta de Instagram.

El mecánico asaltado en Córdoba agradeció por la ayuda recibida - Fuente: Instagram

El pasado martes, Chaguri había sido víctima de la inseguridad cuando unos ladrones rompieron una reja y desvalijaron su local, ubicado en el barrio Mirizzi de la ciudad de Córdoba. La noticia se viralizó en las redes sociales como consecuencia de una entrevista en la que el joven contó, entre lágrimas, el esfuerzo que había significado juntar la plata para poder equipar su negocio.

Las palabras de Chaguri generaron que varios famosos se comunicaran con él para ayudarlo, entre ellos, El Dipy, quien a través de su cuenta de Twitter, había expresado su indignación por la noticia del robo. Por esa razón, inició una colecta solidaria para ayudar al joven mecánico a salir adelante.

La campaña solidaria fue todo un éxito y miles de personas ayudaron a Chaguri, quien aseguró que recibió más de lo que necesitaba. A tal punto, que pidió que no le enviaran más y decidió donar alimentos a varios comedores comunitarios.

LA NACION