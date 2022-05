El Ministerio de Salud dijo que va a incorporar lenguaje inclusivo y se abrió un fuerte debate en las redes

Un documento del Boletín Oficial del Ministerio de Salud de la Nación generó debate entre los usuarios de las redes sociales. Se trata de la Resolución 952/2022, que establece promover y poner en práctica “el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva en las producciones, documentos, registros y actos administrativos”. La medida se utilizará en todos los ámbitos de la cartera y demás organismos dependientes de la mima. Con este escenario, las reacciones de los ciudadanos no tardaron en llegar.

“Promuévase el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio y sus organismos”, reza el artículo 1° de la resolución que se publicó este martes en el Boletín Oficial.

Y agrega: “Establécese que a través de la Dirección de Géneros y Diversidad se asista técnicamente a las áreas ministeriales, los equipos técnicos y gestores de servicios para la implementación del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva”.

Tras conocerse la noticia, no fueron pocos los usuarios de las redes sociales que se manifestaron respecto al modo en que se escribirán los textos del ministerio conducido por Carla Vizzotti.

“Inadmisible: destruyen el idioma, destruyen el pensamiento. ¿Esto también hay que aceptarlo mansamente? BASTA”, escribió un ciudadano en Twitter. “Sean un poco serios, son el ministerio usando palabras inexistentes y que no están aprobadas por la RAE”, se quejó otro. Cabe recordar que la Real Academia Española (RAE) se manifestó en contra del uso del lenguaje inclusivo en más de una oportunidad.

Sin embargo, también hubo otros que aplaudieron la iniciativa del Ministerio de Salud y le respondieron a los detractores del lenguaje inclusivo. “Luego hablan de la generación de cristal, pero nada hace saltar más a las personas que los pronombres o el lenguaje inclusivo. Saltan como el aceite”, dijo un ciudadano; y otra celebró: “Eliminando discriminación y violencia y promoviendo derechos”.

Entre los que están en contra de la medida, hubo un hombre que remarcó que “usar el masculino como genérico no es sexista ni exclusivo”, y explicó: “Lo hacen todos los hablantes de español, salvo un ínfimo grupo de reciente aparición, desde hace mil años”. Luego, se refirió a lo que ocurre en otros países, y enumeró: “El Ministerio de Salud de Turquía usa lenguaje inclusivo. El turco, lengua oficial de Turquía, no tiene género gramatical ni natural ni siquiera en los pronombres de tercera persona. El Ministerio de Salud de Irán usa lenguaje inclusivo. El farsi, lengua oficial de Irán, no tiene género gramatical ni natural ni siquiera en los pronombres de tercera persona. El Ministerio de Salud de Indonesia usa lenguaje inclusivo. El indonesio, lengua oficial de Indonesia, no tiene género gramatical ni natural ni siquiera en los pronombres de tercera persona”.

Del otro lado, una mujer escribió cuatro razones por las que está a favor del lenguaje inclusivo, y enumeró: “Estoy a favor de la inclusión. El lenguaje construye sentidos. No vivo en España, por ende la RAE no debería exigirnos su idioma. España ya nos robó demasiado e impuso prácticamente quienes somos”.

Asimismo, un enfoque que se repitió en varios comentarios es el de las personas que compararon el lenguaje inclusivo con el de señas y el braille. “¡Son de cuarta! Lenguaje inclusivo hablar con E, que país de ignorantes. Pongan los letreros en braille y hagan los discursos con lenguaje de señas. Eso es inclusión”, remarcó una de ellas.

La moción lleva la firma de la ministra Carla Vizzotti y se apoya en “diversos tratados internacionales sobre derechos humanos orientados a la eliminación de toda forma de discriminación y violencia, los cuales poseen rango constitucional”.

Cabe destacar que la medida se aprobó un día después de que se cumplan 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, una jornada que significó la conquista de derechos por parte del colectivo trans en Argentina. Si bien hubo un avance importante en este sentido, en la actualidad se planea realizar diversas transformaciones en las instituciones para que toda la sociedad se sienta parte, independientemente del sexo y la autopercepción.