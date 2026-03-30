El video que muestra cómo le hacían bullying al tirador de la escuela de Santa Fe
En un clip que se viralizó en las redes sociales, se vio cómo el agresor era molestado por sus compañeros de clase; el material fue sumado al expediente judicial
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El asesinato de un estudiante de 15 años de la Escuela N.º 40 Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, a manos de un compañero que le disparó con una escopeta de caza, puso devuelta sobre la mesa el problema del bullying en las escuelas. En las últimas horas, apareció un video en redes sociales donde se ve al agresor siendo molestado por otros jóvenes.
El trágico hecho ocurrió este lunes. En el inicio de las clases, durante el izamiento de la bandera, el atacante realizó entre cuatro y cinco disparos, que provocaron la muerte de un alumno, que fue identificado como Ian Cabrera Núñez, de 13 años. En tanto, otros dos estudiantes, de 13 y 15 años, resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro. Además, seis alumnos fueron atendidos en el hospital local por lesiones leves y permanecen estables.
Según se informó, el agresor —que cursa tercer año— entró por la puerta principal del colegio y abrió fuego en el patio interno del establecimiento. El ataque ocurrió alrededor de las 7.15 de la mañana de este lunes, en momentos en que los estudiantes estaban reunidos para el izamiento de la bandera.
De acuerdo con las primeras versiones, el atacante logró ingresar el arma al colegio ocultándola en una funda de guitarra. Ese día los estudiantes debían llevar instrumentos musicales, lo que le permitió esconder la escopeta sin levantar sospechas. Una vez que los alumnos estaban formados en el patio, el adolescente sacó el arma y comenzó a disparar.
A partir del trágico hecho, se volvió a hablar de la problemática de la violencia escolar. En las últimas horas se viralizó un viejo video donde se ve al atacante en el aula, sentado en la silla y con su cabeza apoyada en la mesa. En el clip, se aprecia cómo otro compañero de clases patea su silla para molestarlo, por lo que el joven solamente atina a levantar la cabeza y volver a su posición.
La escena recordó el problema del bullying en las aulas, mientras que el video ya se encuentra incorporado a la causa judicial que se inició tras esta masacre escolar.
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