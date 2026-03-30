Santa Fe: así escapaban los alumnos del colegio tras el ataque armado

Un adolescente de 15 años armado con una escopeta abrió fuego en el patio interno en la Escuela N.º 40 de San Cristóbal, Santa Fe, y mató a un compañero en el patio interno de la institución.

Horror En Una Escuela De Santa Fe Así Escapaban Los Alumnos

Horas después del incidente se difundió un video en que muestra el momento en que los alumnos escapan de la escuela desesperados.

El caos se desató en la Escuela “Mariano Moreno” cuando un adolescente de tercer año extrajo una escopeta de una funda de guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos contra sus compañeros mientras izaban la bandera.

La víctima fatal tenía 13 años y cursaba primer año. Otros dos adolescentes —de 13 y 15 años— resultaron heridos al ser alcanzados por perdigones del arma utilizada, una escopeta calibre 12/70. Otros seis menores sufrieron heridas superficiales por los golpes sufridos durante la evacuación.

En medio de los estruendos y los llamados desesperados a sus familiares, los jóvenes rompieron vidrios y saltaron por las ventanas al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. En otro de los videos se pueden ver las corridas y gritos de los estudiantes.

Tras el ataque, la institución de la calle J. M. Bullo 1402, las autoridades declararon asueto, duelo oficial y suspendieron todas las actividades programadas para la semana.

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