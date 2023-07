Firmó la adopción de su hijo después de casi dos décadas y ahora dieron el siguiente paso: “Esto nos faltaba”

escuchar

Rodrigo Páez no imaginó que su historia de vida podría emocionar a todo un país. A través de sus redes sociales, el joven de 21 años, vecino de Lanús, abrió su corazón cuando reveló que el momento que había esperado desde que era apenas un niño había llegado: tener legalmente el apellido Páez. Daniel Páez es su papá, que llegó a su vida cuando tenía un año y, desde entonces, caminan de la mano. Y si bien su paternidad nunca estuvo en dudas, querían que su vínculo también estuviera plasmado ante la Justicia.

La historia, que hoy es contada y repetida por todos, en realidad comenzó 20 años atrás, cuando Daniel y Romina se reencontraron luego de haber tenido un romance adolescente. Ella ya era mamá de un bebé y cuando él lo conoció supo que la familia que deseaba ya se había conformado. “Lo tuve en brazos, nos miramos y con eso alcanzó”, reveló el hombre en diálogo con LA NACION. Si bien el amor de ambas partes era suficiente, el deseo de Rodrigo de compartir apellido con ese hombre al que llama papá lo tuvo desde niño.

Le pidió a su papá que lo adopte y emocionó a todos

Sin embargo, por recomendación de su madre, esperó hasta la mayoría de edad. Una vez que tuvo 18 años comenzó los trámites que ya conocía debido a las reiteradas consultas que había hecho a lo largo del tiempo en el registro civil. No obstante, no fue un camino fácil: fueron dos años y medio que en silencio enfrentó la burocracia para cumplir su deseo, y el de su padre, quien no sabía que estaba en ese proceso.

La espera terminó cuando el joven recibió la llamada de su abogada para concluir la Adopción Integrativa, proceso legal para que se adopte el hijo/a de una pareja. Para ello, necesitaba la firma de Daniel y decidió grabar el momento en el que le pidió que fuera su padre legal. En un sobre, puso fotos familiares y una carta en la que le hizo el pedido. El hombre sacó cada documento y rompió en llanto cuando leyó la pregunta: “¿Te animarías a ser mi papá?”. Acto seguido, supo que el 5 de julio era la cita para hacer el último trámite. “Sí, siempre fuiste mío”, fue la respuesta de ese padre orgulloso que nunca dudó en el vínculo que lo une con Rodrigo.

Daniel y Rodrigo sellaron su amor con la adopción (Foto gentileza Rodrigo Paéz)

El día después: la firma temblorosa que los unió aún más

El video tuvo un gran alcance y es por ello que ambos decidieron que la esperada cita con la abogada también fuera grabada. El día llegó y con su celular en mano, Rodrigo entró al despacho de su representante legal junto a Daniel.

“No importa que salga movido, es entendible la situación”, fueron las palabras de la letrada luego de que el hombre admitiera que le costaba firmar el trámite de adopción, debido a la emoción que le generaba el momento. Firma y aclaración fueron los requerimientos que cumplió para sellar su felicidad. Las lágrimas no tardaron en llegar cuando los protagonistas de esta historia se fundieron en un largo abrazo.

“Legalmente seguís siendo mío”, expresó el padre mientras sostenía la mirada con su hijo. “No lo puedo creer, siento que es un sueño”, agregó. Ya más calmado, no dudó en expresar la gran alegría que sentía ante la abogada: “Somos una familia legal, tanto en el amor como en las decisiones y esto nos faltaba”. Tal como padre e hijo lo mencionaron en diálogo con LA NACION, el deseo de compartir el apellido era mutuo, pero no fue un tema muy charlado entre ellos, sino que estaba implícito en sus corazones.

Rodrigo y Daniel firmaron los papeles de adopción

Nuevamente, Daniel tuvo sentidas palabras para Rodri, que fueron tomadas por la emoción: “Te amo, gracias por todo lo que me das, por lo que brindás día a día, muy orgulloso de vos. Me llenás el alma, que salga de él, que sea su decisión, que me dé esta sorpresa”. En ese momento, la letrada decidió remarcar que la Adopción Integrativa es una opción para aquellos que comparten este vínculo como el de su cliente. “Es importante saber que la ley posibilita esto, que se pueda adoptar y brindar su apellido mas allá de todo lo que conlleva”, aseguró.

Una vez que la firma ya quedó plasmada, el padre de familia tomó con fuerza aquel sobre en el que se demostraba legalmente que su hijo era Rodrigo. Con sonrisas en sus rostros, salieron del lugar y una ovación de aplausos los esperaba. Toda la familia se había reunido para el importante momento. Así, posaron con un cartel en el que el apellido Páez quedaba a la vista.

El festejo de la familia de Daniel y Rodrigo Páez

Ahora, solo resta el último paso para Rodrigo que es esperar el momento en el que el juez le comunique que puede comenzar con los trámites de realizar su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), en el que por fin su apellido coincidirá con el de ese hombre que día a día llama papá.