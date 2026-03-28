Video impactante: dos hombres salieron volando de una moto tras chocar contra un auto en Tigre

El conductor de una moto y su acompañante salieron volando este sábado por la madrugada tras chocar contra un auto. El hecho ocurrió en la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, cuando el vehículo de menor porte cruzó con luz roja. El impacto quedó registrado por los dispositivos de vigilancia, que permitieron recrear la escena.

Según informaron a LA NACION desde el municipio de Tigre, la moto transitaba por avenida de los Constituyentes cuando ignoró la indicación del semáforo y chocó de frente contra un vehículo Peugeot 208 color rojo que circulaba por la misma arteria en dirección opuesta.

El momento del accidente, captado por las cámaras de la Municipalidad.

Los operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el accidente a través de las cámaras de monitoreo y activaron el protocolo de emergencia, alertando al móvil de seguridad más cercano. Efectivos de Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) llegaron al sitio pocos minutos después del choque.

Los heridos recibieron atención primaria en el lugar de los hechos y luego fueron derivados al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez. Los informes médicos confirmaron que las víctimas quedaron fuera de peligro.

La ambulancia arribó al lugar como parte del operativo de emergencia.

El operativo policial

En el video difundido por las autoridades, se observa cómo se aplica el protocolo de emegencia, donde se le indica a un móvil que recorría la zona que se acerque a la intersección de la ruta 9 y 197, tras identificar “un visual de un siniestro vial”. También se registra el llamado de un testigo, que informa lo ocurrido: “Estabamos con la flecha para doblar y se le cruzan—en referencia al Peugeot—dos chicos en una moto a un auto. Los chocó de frente”.