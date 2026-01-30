Habló la mamá de Bastián por primera vez y confesó qué sintió al enterarse del accidente en Pinamar: “Fue todo un caos”

En exclusiva por LN+, Macarena Collantes, la madre de Bastián Jerez, habló por primera vez desde el accidente de su hijo en Pinamar y revivió el caso desde el minuto uno. “El último parte médico que nos dieron es bastante esperanzador”, manifestó.

“Cuando ocurre el accidente yo estaba en Buenos Aires”, reveló Collantes. “Por la mañana trabajo en el hospital de Moreno y por la tarde en una carnicería, que es donde recibo el llamado”, agregó.

En palabras de la mujer, “en el celular el que me llamaba era Maxi [por Maximiliano Jerez, el padre de Bastián], pero cuando atendí era un amigo. Me dijo: ‘Bastián y Maxi tuvieron un accidente’, me asusté mucho y me avisó que me iban a venir a buscar”, remató Collantes.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

Según la madre del menor, “en ese momento lo primero que pensé fue ‘se fracturó’. Porque sé muy bien que el papá de Bastián se maneja bien. Pero con el tiempo me di cuenta que había pasado algo importante”.

La llegada a Pinamar

En su declaración a LN+, Collantes dijo: “Llegamos a Pinamar con mi hermana y ahí todo fue un caos”.

“A Bastián no lo vi, porque ya estaba en terapia. Lo vi a Maxi parado en un estado tremendo, me abrazó y me contó lo ocurrido. Las peores horas fueron esas", reveló la madre.

Al recordar su viaje en dirección a la localidad costera, Collantes insistió: “Nunca me imaginé lo que había pasado: nunca pensé que se había lastimado la cabeza”.

Su relación con el padre de Bastián

Otro de los tópicos tratados en la conversación, fue el vinculo entre Collantes y Maximiliano Jerez. Al momento de hacer una semblanza del padre de Bastián, la mujer dijo: “No estoy enojada con él. Hace seis años que estamos separados y lo único que puedo decir es que es un buen padre“.

Luego, la mujer detalló: “Con Maxi tenemos la tenencia compartida. Nunca tuve problemas ni económicos ni sobre el cuidado de Bastián con él. No hay nada raro de por medio”.

Ante la consulta sobre si alguna vez conoció a Noemí Quiroz, actual pareja de Maximiliano Jerez y quien conducía el vehículo UTV en el cual viajaba el menor al momento del accidente, Collantes confesó: “No la conozco”.

Cómo sigue la cuestión legal

La madre de Bastián también se refirió a los pasos a seguir en el orden penal.

“Sobre la causa judicial aún no tengo idea: nunca tuve un abogado. Solo quiero que mi hijo se estabilice. Recién ayer pude caer y hoy me animo a hablar”, se sinceró. Por otro lado, desmintió la posibilidad de compartir los servicios de Matías Morla, letrado que representa al padre de Bastián.

Morla en rueda de prensa en la puerta del hospital de Pinamar Mauro V. Rizzi

Aún así, Collantes dejó entrever que, una vez que el menor se reponga, asumirá las riendas del caso, “porque soy yo quien debe velar por los derechos de mi hijo”.

El reencuentro con su hijo

En uno de los pasajes más emotivos de la charla, la mujer compartió el momento en el que pudo acercarse a Bastián.

“Ayer abrió los ojos y me miraba, como perdido. Yo le decía ‘hola, hola hijo’“, relató Collantes y agregó: ”Tengo una mezcla de sentimientos muy grandes y tengo fe de que mi hijo esté saliendo".

Macarena Collantes difundió detalles sobre el último parte médico de su hijo Bastián

En consonancia, brindó los detalles sobre la situación actual de Bastián. “Si bien sigue en terapia intensiva, el último parte fue muy positivo: nos dijeron que le sacaron el respirador y está respirando por sí mismo”, sostuvo.

“Después, hemodinámicamente, está estable. Los médicos del abdomen hoy le sacaron los puntos y le hicieron una tomografía que también resultó positiva”, reveló Collantes. “A nivel respiratorio, lo mismo, sigue evolucionando. Lo único que todavía sigue sin avanzar mucho es la cuestión neurológica”, apuntó.

Sobre la posibilidad de un hipotético traslado del menor a Buenos Aires, la madre de Bastián dijo: “Hay que esperar. No quiero dar días ni fechas, pero una vez que el tema de la cabeza esté más claro, ahí sí, queremos volver a Buenos Aires”.

El menor aún sigue bajo un riguroso cuidado médico Facebook

Fe y esperanza

Antes de despedirse, la madre de Bastián realizó una serie de agradecimientos e hizo una invitación a renovar la esperanza.

“Agradezco al hospital de Pinamar, a la gente involucrada en el traslado, a la gente que nos trajo estampitas sin conocernos. Tengo fe de que mi hijo se va a levantar de la cama: por eso les pido a todos que sigamos orando por él", cerró Collantes.