El abogado del conductor de la Amarok insistió con las “irregularidades” en la investigación: “Una pericia cuestionada por todos”

Luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense determinara la inhabilitación para conducir de Manuel Molinari y Naomi Quiróz, los conductores implicados en el choque de Pinamar donde resultó gravemente herido Bastián Jeréz, Sebastián Riglos se refirió a esa resolución en diálogo con LN+.

Según el abogado del conductor de la camioneta Amarok, tanto él como su defendido se enteraron de la medida a través de los medios de comunicación.

El abogado Sebastian Riglos en dialogo con LN+

“Desde el punto de vista legal formal, nosotros no estamos notificados de nada”, aseguró Riglos. Según el letrado, esta seguidilla de irregularidades comenzó “cuando el perito oficial planteó un manto de sospecha sobre la contaminación de los frascos de las pericias toxicológicas”.

“Si la resolución del Ministerio de Transporte bonaerense se basa sobre una pericia cuestionada en su origen por todas las partes y aún no existe una sentencia confirmatoria, no podemos menos que dejar de verlo como un acto de demagogia obscena“, aseveró Riglos.

El defensor de Molinari en diálogo con LN+

¿Médanos de libre circulación?

Al momento de justificar su acusación, Riglos apuntó: “Desde el 2016 hay una ordenanza en el municipio de Pinamar donde se aclara que, en la zona donde fue el accidente, está reglamentada la circulación de vehículos 4x4“. “Y esto está agregado a la causa con el número correspondiente”, remató.

En consonancia con las críticas hacia la gestión bonaerense, el defensor de Molinari subrayó: “Porque es la misma Provincia la que no hace nada para prevenir la altísima tasa de siniestralidad que hay en toda el territorio”.

El juramento de su cliente

En su intercambio con LN+, al abogado le consultaron sobre la actualidad de su cliente. “Molinari me jura y me recontra jura que no consumió alcohol. Entonces yo tengo que agotar las instancias de la ley para evacuar ese extremo”, respondió Riglos.

Sobre las sospechas que recaen en relación a la velocidad que conducía su defendido, el letrado se tomó un tiempo para teorizar.

“Un impacto a alta velocidad habría provocado tres cosas. Primero, que el vehículo de mayor peso hubiera desplazado hacia abajo al de menor porte. Segundo, se habrían disparado los airbags. Y tercero, que los plásticos del vehículo hubiesen volado muy lejos. Bueno: los peritos oficiales no comprobaron nada de esto”, sentenció Riglos.

Por último, el abogado sembró una última duda. “Aún no está comprobado que Quiróz sea la novia del padre de Bastián”, concluyó.