Fuerte cambio de la temperatura en Buenos Aires: qué dice el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé buenas condiciones de tiempo para los próximos días de la semana, particularmente en la región central del país. No están previstas lluvias ni precipitaciones.

Con el correr de las jornadas, la temperatura tenderá a subir debido al ingreso de un frente cálido que desplazará el aire frío en gran parte del país. Asoman días agradables, aunque mayormente nublados.

CLIMA

En ese sentido, se instalará un ambiente que llevará las máximas a más de 20 grados. Durante los próximos días las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 24°C configurándose así, de manera gradual, la primavera.

Alerta amarilla por tormentas

A pesar de las favorables proyecciones, un sistema de baja presión genera intensas lluvias en Misiones, Corrientes, este de Chaco y Formosa. En ese contexto, el SMN emitió este lunes 8 de septiembre una nueva alerta amarilla por tormentas.

Asimismo, se espera una inestabilidad en la Patagonia. El avance de aire frío allí aumenta la probabilidad de lluvias en el oeste.