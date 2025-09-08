Fuerte cambio de la temperatura en Buenos Aires: qué dice el último pronóstico del SMN

Empieza a disminuir el aire fresco en gran parte el país por la circulación del viento norte; asoman días agradables, pese al aumento de la nubosidad; las previsiones en detalle del organismo
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé buenas condiciones de tiempo para los próximos días de la semana, particularmente en la región central del país. No están previstas lluvias ni precipitaciones.
Con el correr de las jornadas, la temperatura tenderá a subir debido al ingreso de un frente cálido que desplazará el aire frío en gran parte del país. Asoman días agradables, aunque mayormente nublados.
En ese sentido, se instalará un ambiente que llevará las máximas a más de 20 grados. Durante los próximos días las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 24°C configurándose así, de manera gradual, la primavera.
Alerta amarilla por tormentas
A pesar de las favorables proyecciones, un sistema de baja presión genera intensas lluvias en Misiones, Corrientes, este de Chaco y Formosa. En ese contexto, el SMN emitió este lunes 8 de septiembre una nueva alerta amarilla por tormentas.
8 SEP ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 8, 2025
⛈️ #Tormentas
⚠️ Lluvias intensas
🟨 30-50 mm
🌬️ Ráfagas
🧊 Granizo
🌬️ #Viento
🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h
🌬️ #Zonda
🟨 40-60 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h
📲 Más información y recomendaciones: https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/1N1I9bPxT9
Asimismo, se espera una inestabilidad en la Patagonia. El avance de aire frío allí aumenta la probabilidad de lluvias en el oeste.
