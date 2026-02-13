Avistaron una ballena azul en Chubut por primera vez en la historia

Un acontecimiento histórico conmovió a la comunidad científica argentina: por primera vez, una ballena azul, el animal más grande que jamás haya habitado el planeta, fue avistada y documentada dentro de los límites del Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut. Este hallazgo, registrado el 13 de febrero, representa un hito fundamental para la biodiversidad de esta área protegida y para el conocimiento de los corredores biológicos en el Atlántico Sudoccidental.

La trascendental observación tuvo lugar durante una jornada de monitoreo rutinario, donde un equipo de la Fundación Rewilding Argentina, liderado por el biólogo Tomás Tamagno realizaba tareas de fotoidentificación de ballenas jorobadas y sei, especies habituales en la región en esta época del año. La actividad había comenzado con normalidad: a los diez minutos de zarpar, el equipo ya había avistado múltiples ballenas jorobadas.

En medio de ese espectáculo, una silueta colosal irrumpió y rápidamente se percataron de que no coincidía con la escala conocida, además de que su coloración atípica y las dimensiones alertaron a los investigadores. Tras una aproximación cautelosa, la identificación fue ineludible: se trataba de una ballena azul. El ejemplar, que se presume pertenece a la subespecie antártica Balaenoptera musculus intermedia, se desplazó rápidamente hacia mar adentro y desapareció tras el registro fotográfico.

Las imágenes de la ballena azul generaron sorpresa en las redes argentinas Instagram (@parquepatagoniaazul)

Las dimensiones de este gigante marino son impresionantes: una ballena azul puede alcanzar hasta 30 metros de largo y pesar entre 75 y 140 toneladas. Como punto de comparación, una ballena jorobada, la más abundante en el parque, mide hasta 16 metros y pesa entre 25 y 35 toneladas. Esta diferencia de tamaño subraya la magnitud del avistamiento y refuerza el valor del Parque Provincial Patagonia Azul como un corredor biológico clave para la vida marina del hemisferio sur.

El estado de conservación de la ballena azul confiere un peso adicional al descubrimiento, ya que la cacería comercial del siglo pasado redujo sus poblaciones drásticamente, lo que hizo que sobreviva apenas el 2% del tamaño poblacional original en el hemisferio sur. Actualmente, la especie se encuentra catalogada como “En Peligro” y con una recuperación lenta. Desde la Fundación Rewilding Argentina, destacaron que la ballena azul enfrenta amenazas como las colisiones con grandes embarcaciones pesqueras, razón por la que contar con áreas protegidas es vital.

La ballena azul es el animal más grande del mundo y su presencia en Argentina no es común

La biología de la ballena azul mantiene muchos misterios, especialmente en el Mar Argentino. A diferencia de otras ballenas barbadas con patrones migratorios definidos y períodos de ayuno, esta especie se alimenta durante todo el año, y consume entre 3 y 5,5 toneladas de alimento por día. Por esta razón, hay muchas teorías sobre lo que puede significar este avistamiento, ya que incluso se llegó a plantear la posibilidad de que exista la biodiversidad necesaria para que las ballenas azules puedan sobrevivir en el sur argentino.

Este avistamiento refuerza el rol de las áreas protegidas en la recuperación de especies emblemáticas y en la preservación de la rica biodiversidad marina patagónica. Así, la posibilidad de que Argentina sume la presencia de ballenas azules a su día a día no hace más que generar intriga entre los especialistas y podría generar que el país se sume a la lista de lugares donde el animal más grande del mundo puede reproducirse y salvarse de la extinción.