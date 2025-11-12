Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 12 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas para este miércoles 12 de noviembre para 11 provincias. En específico, el organismo advirtió por las fuertes lluvias que azotarán el norte del país, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se prevén precipitaciones, pero sí se tratara de una jornada con una marcada amplitud térmica.

Según la alerta que emitió el SMN el martes por la tarde, las provincias afectadas por tormentas serán Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el norte de Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y el extremo este de La Rioja. Por otro lado, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Islas Malvinas, la alerta que rige es por viento.

Las alertas amarillas previstas para este miércoles 12 de noviembre

El territorio cordobés, santafesino y santiagueño, será afectado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo, junto con intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. El agua traerá consigo el descenso de la temperatura que bajará las máximas desde 32°C a 26°C.

Para las provincias norteñas y de la región mesopotámica, se esperan similares condiciones del tiempo, pero con lluvias que persistirán hasta entrada la noche del miércoles. Además, la máxima llegarían a tocar los 28°C pasado el mediodía. Se espera que las condiciones se mantengan inestables por el resto de la semana.

En el caso de la alerta por vientos, en el sur del país, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Tampoco se descarta la presencia de precipitaciones a lo largo de la jornada. Allí se registrarán los valores de temperatura más bajos, con mínimas de hasta 8°C.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Para prevenir eventuales complicaciones, desde el SMN dieron una serie de recomendaciones para tener en cuenta: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atravesarán un miercoles primaveral, mayormente soleado con una máxima de 26°C y una sensación térmica de 28°C. Si bien no están previstas lluvias, el día comenzará con una mínima de 14°C a raíz de las veloces ráfagas de viento del sector sur de hasta 60 km/h que azotaron la región desde la noche del martes.