CORDOBA.- "En 35 segundos el fuego arrasó, no quedó nada. Nunca vi algo así. El viento cambió de norte a sur y las llamas avanzaron. Fue impresionante". El relato es de Alejandro Delich, uno de los dueños del complejo Peko's en Villa Carlos Paz, uno de los epicentros del fuego de anoche en Córdoba.

Las imágenes son de un apocalipsis, igual que su descripción. "El agua se evaporaba por la temperatura, del cerco perimetral no quedó nada, los postes de cemento se quebraban y las cañerías bajo tierra están derretidas", cuenta a LA NACION.

Hoy, tras once días de incendios, siguen activos los focos de Alpa Corral, en el sur cordobés y la estancia La Candelaria, en el norte. En Villa Carlos Paz, las llamas se iniciaron ayer por la tarde en la zona de los clubes, en las márgenes del Lago San Roque. Se presume que dos personas habrían prendido fuego y, con el viento, se expandió. La Justicia investiga y busca identificarlas.

Las llamas llegaron a la parte de atrás del parque de diversiones Peko's, Estancia Vieja, El Pato y se dirigieron hacia las localidades de Tanti y Parque Siquiman. Hubo 25 familias evacuadas en los barrios Villa del Lago, San Miguel y La Loma, pero más tarde pudieron volver a sus hogares. El intendente dijo que los focos "no son casuales" y tildó de "asesino" el acto de encender fuegos.

Por la noche, se frenó el frente que se dirigía hacia Parque Síquiman, donde hubo al menos 20 evacuados, y comenzó la calma en ese sector del Valle de Punilla, aunque siguen las tareas de contención.

35 segundos

Postes quemados, cables caídos, quinchos destruídos en Villa Carlos Paz Crédito: Gentileza

Delich contó que había ido a su casa de la zona porque la jornada estaba complicada: "Cerré tanques de gas, acomodamos todo. Y me fui al parque. Hay tanques cisternas llenos de agua, pero no había luz para bombeo. En el sistema de riego por goteo para el viñedo el agua se evaporó. En 35 segundos el fuego se comió el viñedo; hay quinchos y torres destruidas; cañerías bajo tierra derretidas".

El complejo tiene 50 hectáreas, nueve para reserva de animales y nueve para el viñedo. Las llamas ingresaron por el sureste. "El trabajo de los bomberos es excelente. Solo agradecimiento para ellos y para los vecinos que, después de proteger sus casas, colaboraron también. Pero es una lucha desigual", apuntó Delich.

Señaló que no hubo pérdida de animales porque su padre había preparado un terreno con cortafuegos: "Estaba todo listo; se asustaron cuando ingresaron las autobombas pero se quedaron en su lugar. No lamentamos pérdidas. La arboleda de Peko´s no se prendió, si no hubiera sido todo peor. El viñedo era un trabajo arduo de siete años, es familiar... Lo económico se recupera o no, a veces no dan ganas".

Hoy continúa activo un frente de unos 20 kilómetros en zona de Alpa Corral. En iguales condiciones sigue el incendio originado en Cuchi Corral, que pasó luego a Characato y ahora va en dirección a Estancia La Candelaria.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Vignetta, señaló sobre el origen de algunos de los incendios: "Hay indicios que señalan que ayer el fuego fue encendido en tres lugares diferentes de Villa Carlos Paz, porque es imposible que las cabezas saltaran de un lugar hacia otro con la diferencia de distancia que había; la Fiscal actuante se hizo presente en el lugar, junto con la Policía de la provincia, y está en marcha una investigación".

Sobre la alerta amarilla dispuesta, explicó que la lanzaron "a los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país con el fin de que nos informen sobre cuál es la disponibilidad que tienen algunas provincias para colaborar con Córdoba".

