Javier Milei habla hoy a las 11.45 en Davos; la Justicia exige al Gobierno que aplique la ley de discapacidad
Además, Diego Santilli se reunirá con los gobernadores de Neuquén y Entre Ríos; eliminan un aporte que las empresas hacían en Tierra del Fuego; Mastantuono anotó su primer gol en la Champions. Estas son las noticias de la mañana del 21 de enero de 2026
- Milei habla en el Foro Económico de Davos. El Presidente expone hoy a las 11.45 hora argentina según el cronograma oficial, donde se espera que su disertación esté enfocada en la actualidad de la geopolítica global y que reafirme su alineación con el gobierno de Estados Unidos. Su discurso tendrá lugar una hora después del de Donald Trump ante el foro que reúne a líderes políticos y económicos de todo el mundo.
- El Gobierno sigue buscando apoyos para la reforma laboral. El Ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con una serie de reuniones con gobernadores en busca de respaldo para el proyecto en el Congreso. Esta semana ya se encontró con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz; hoy lo hará con Rolando Figueroa de Neuquén, y mañana se reunirá con Rogelio Frigerio de Entre Ríos.
- Un juez federal le exigió al Gobierno que aplique la ley de emergencia en discapacidad. El magistrado Adrián González Charvay le dio dos semanas al Gobierno para que implemente la ley de emergencia en discapacidad a partir del 4 de febrero. Además, el juzgado federal de Campana, donde se tramita un proceso colectivo que comenzaron dos padres, le dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para informar el avance de los trámites para que se cumpla la normativa que fue sancionada por el Congreso.
- El Gobierno eliminó un aporte que debían hacer las empresas para acceder al régimen de Tierra del Fuego. La Secretaría de Industria y Comercio dejó sin efecto el 15% que estaba destinado a financiar el fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina. La medida llega después de la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de celulares.
- Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League. El Real Madrid goleó 6 a 1 al Mónaco por la séptima fecha del torneo más importante a nivel clubes de Europa. El tercer gol del merengue lo anotó el volante argentino, quien logró revertir la opinión de los hinchas y de los periodistas españoles, que se deshicieron en elogios por su actuación.
