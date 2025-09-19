La oposición rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN para las provincias; Estudiantes perdió ante Flamengo
Además, Fernando Cerimedo declaró que Spagnuolo le había contado a Milei sobre las coimas; nueva reglamentación del BCRA; Colapinto terminó 19no en la práctica de Bakú. Estas son las noticias de la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025
- La oposición rechazó este jueves el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro de la Nación. Después de poco más de tres horas de debate, el tablero marcó un abrumador resultado de 59 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones. Solo votaron en contra los 7 senadores libertarios y los cordobeses de Pro Cármen Álvarez Rivero y Luis Juez.
- Fernando Cerimedo, influencer libertario y especialista en comunicación digital, declaró ante la Justicia que el extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo le aseguró que le contó a Javier Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos en el organismo y que también se lo comentó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Cerimedo mencionó que Spagnuolo le dijo que Eduardo “Lule” Menem era quien estaba detrás del control de este negocio.
- El Banco Central decidió este jueves reimponer una restricción cruzada a quienes compren dólares por la plaza oficial para que, si lo hicieron, por 90 días queden inhabilitados de operar con dólares financieros. Alcanza a los accionistas de bancos, los ejecutivos y sus respectivos familiares, lo que, teniendo en cuenta la dimensión del sistema financiero local, aplicaría para unas 6000 a 7000 personas.
- Estudiantes perdió 2 a 1 contra Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sufrió el primer gol a los 15 segundos de comenzado el partido por parte de Pedro, y el segundo a los 8 minutos, concretado por Guillermo Varela. Estudiantes descontó a los 90 minutos vía Guido Carrillo. El jueves próximo jugarán en La Plata el pase a semifinales.
- El piloto argentino Franco Colapinto terminó penúltimo en la primera sesión de entrenamientos en el circuito callejero de Bakú, donde este domingo se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán. El pilarense solo fue más rápido que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, a quien aventajó por 119 milésimas. Y quedó a 2,595 segundos del más rápido, el inglés Lando Norris (McLaren). El argentino volverá a subirse a su Alpine desde las 9 de la mañana, hora de la Argentina, para la segunda práctica de la jornada. Buscará mejorar sus registros de cara a lo que será la clasificación del sábado y la carrera del domingo.
